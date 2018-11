AT&T : vise 26 milliards de dollars de FCF en 2019

30/11/2018 | 09:02

A l'occasion d'un point sur sa stratégie après l'acquisition de Time Warner, AT&T déclare viser pour 2019 une croissance de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre' et un free cash-flow (FCF) de l'ordre de 26 milliards de dollars.



Il prévoit aussi pour l'année prochaine un ratio de distribution de dividende 'dans le haut de la plage des 50%', un ratio dette nette / EBITDA ajusté d'environ 2,5 fois en fin d'année et un investissement en capital brut de l'ordre de 23 milliards de dollars.



Par ailleurs, le groupe de télécommunications et de médias s'attend à ce que les synergies totales avec WarnerMedia atteignent des rythmes d'environ 700 millions de dollars à fin 2019, puis deux milliards à fin 2020 et 2,5 milliards à fin 2021.



