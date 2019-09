La valeur du jour à Wall Street - AT&T : le fonds activiste Elliott table sur une nouvelle stratégie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fond activiste Elliott Management a annoncé avoir investi 32 milliards de dollars au sein d'AT&T. Un groupe, qu'il juge « profondément sous-évalué ». Et c’est dans une lettre adressée au conseil d’administration que le fonds activiste fait ce constat. Il estime qu’une restructuration est nécessaire pour améliorer le cours des actions d'AT&T et ses activités. A Wall Street, le titre grimpe de 3,35% à 37,45 dollars à la mi-séance."L'ampleur de notre investissement reflète notre profonde conviction dans l'extraordinaire opportunité de création de valeur chez AT&T", indique Elliott Management.Il a ainsi décidé de partager ses réflexions sur la façon dont l'opérateur télécoms américain peut améliorer ses activités et réaliser une augmentation historique de la valeur pour ses actionnaires.Ainsi, grâce à des différentes initiatives, Elliott estime qu'AT&T peut atteindre plus de 60 dollars par action de valeur à la fin de 2021, ce qui représente une hausse de plus de 65% par rapport au cours actuel de l'action.La lettre d'Elliott décrit un plan détaillé en quatre parties, nommé "plan d'activation d'AT&T".Via ce dernier, il recommande notamment de se concentrer sur l'orientation stratégique du groupe et prône ainsi un examen complet du portefeuille d'AT&T."La création de valeur à débloquer par le biais de cessions est bénéfique sur plusieurs fronts", souligne Elliott.Selon lui, AT&T sera en mesure de générer un produit significatif qui pourra être utilisé à la fois pour rembourser la dette et pour investir dans ses initiatives stratégiques les plus rentables.La direction pourra par ailleurs concentrer à la fois son attention et ses ressources sur ses principaux secteurs d'activité.