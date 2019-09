Le fonds Elliott investit 3,2 milliards dans ATT et veut une nouvelle stratégie

New York (awp/afp) - Le fonds activiste Elliott Management a annoncé lundi avoir investi 3,2 milliards de dollars dans le groupe de médias et de télécommunications américain ATT et pousser pour une nouvelle stratégie, laquelle devrait faire bondir, selon lui, l'action de 65% en deux ans.

Elliott, dont les bras de fer avec les directions des entreprises dans lesquelles il investit sont souvent très médiatisés, critique également l'acquisition récente pour 80 milliards de dollars de WarnerMedia (CNN, HBO et studio Warner Bros) par ATT.

"En dépit du fait d'avoir disposé de près de 600 jours entre la signature de l'accord et la finalisation de l'opération (...) ATT n'a toujours pas mis en place une stratégie claire pour expliquer pourquoi il avait besoin de racheter Time Warner", fustige Elliott, dans une lettre adressée au Conseil d'administration de l'opérateur télécoms.

L'arrivée du fonds dans le capital d'ATT était saluée à Wall Street où l'action bondissait de près de 4,80% à 38 dollars vers 13H10 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance. Elliott voit le titre monter jusqu'à 65 dollars d'ici fin 2021 s'il est écouté.

"Le retour sur investissement pour les actionnaires de ATT est décevant sur une période prolongée", tempête encore Elliott, insistant sur le fait que l'investissement dans la société est un de ses plus gros dans une entreprise.

Il attribue cette "contreperformance" à "une combinaison de revers stratégiques et opérationnels".

"En dépit de ces revers, AT&T possède encore une classe d'actifs de qualité mondiale, qui sont valorisés actuellement à des niveaux historiquement bas", poursuit Elliott, affirmant ensuite qu'une nouvelle stratégie pourrait permettre de les estimer à leur juste valeur.

Cette stratégie passe, selon le fonds, par une concentration sur le portefeuille d'actifs actuels, une amélioration de la performance opérationnelle, une meilleure gouvernance, un management amélioré et davantage de contrôles.

"Elliott est impatient de travailler en collaboration avec l'équipe d'ATT (...) afin de permettre à l'entreprise de réaliser tout son potentiel", conclut le fonds.

