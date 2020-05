AT&T : lancement aux USA de HBO Max

27/05/2020 | 15:52

Le groupe AT&T annonce ce mercredi le lancement, aux États-Unis, du service de streaming par abonnement HBO Max.



Il propose de nombreuses séries issues du catalogue Time Warner, comme The Wire, Les Soprano, True Detective, Westworld, Six Feet Under ou encore Friends. Les sagas Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux sont également au programme.



HBO Max est disponible pour 15 dollars par mois. Aucune date de lancement en France n'a été annoncée.



