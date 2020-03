ATARI : Réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription : 3,26 M levés

Réalisation de l’augmentation de capital avec maintien

du droit préférentiel de souscription : 3,26 M€ levés

Levée de fonds d’un montant de 3,26 M€ avec maintien du DPS

Prix de souscription par Action Nouvelle : 0,28 euros

Paris, le 17 mars 2020 –– Le Groupe Atari (Euronext Compartiment C : FR0010478248 – ATA, éligible PEA-PME) l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce avoir levé 3,26 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l’émission de 11 665 590 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,28 euros, une réussite dans le contexte de marché de ces dernières semaines.

La demande de souscription s’est élevée à 11 665 590 actions soit 91 % du montant initial, et se répartie de la manière suivante :

2 472 027 actions à titre irréductible

9 193 563 actions à titre réductible

Toutes les souscriptions, à titre irréductible et réductible, ont été servies.

Le montant brut de l’opération s’élève à 3,26 M€ dont 2,28 M€ par compensation de créances, et se traduit par la création de 11 665 590 actions nouvelles au prix unitaire de 0,28 €. Le capital social de la société post-augmentation de capital s’élève à 2 677 820,50 €, divisé en 267 782 050 actions de 0,01 € de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Compartiment C à Paris des actions nouvelles sont prévus le 19 mars 2020. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes ATARI, déjà négociées sur Euronext Compartiment C sous le code ISIN FR0010478248 – mnémo ATA.

La dilution pour un actionnaire n’ayant pas souscrit à l’augmentation de capital est inférieure à 5 % et figure dans le tableau ci-annexé.

Rappel de l’utilisation des fonds levés

Cette augmentation de capital s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe et a pour objectif de financer le lancement de nouveaux jeux, elle permettra dans le même temps de renforcer les budgets alloués au marketing de l’Atari VCS. Atari remercie les partenaires, investisseurs, actionnaires qui ont contribué à la réussite de cette opération.

DILUTION

Incidence de l’émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,091 € 0,112 € Après émission de 11 665 590 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital (souscription à 100%) 0,099 € 0,119 € * : sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés de 23,4 M€ au 30/09/2019 ** : Au 31/12/2019 il existe 24 062 726 actions potentiellement à provenir de plans de stock-options et BSA mis en place par la Société.

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

Participation de l’actionnaire (en %) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1% 0,914% Après émission de 11 665 590 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital (souscription à 100%) 0,956% 0,877%

** : Au 31/12/2019 il existe 24 062 726 actions potentiellement à provenir de plans de stock-options et BSA mis en place par la Société.

La répartition du capital et des droits de vote est la suivante

Actionnaires Avant Opération Après opération Actions Droits de vote Actions Droits de vote Ker Ventures / F. Chesnais 47 065 781 62 884 112 48 065 781 63 884 112 Alexandre Zyngier 9 951 540 9 951 540 9 951 540 9 951 540 Pure Capital 0 0 714 286 714 286 Kung Fu Factory 0 0 2 800 000 2 800 000 Nvizzio Creations 0 0 5 803 002 5 803 002 Public 199 099 139 198 938 340 200 447 441 200 286 642 Total 256 116 460 271 773 992 267 782 050 283 439 582

Au 20/02/2020, 15 937 121 actions dispose d’un droit de vote double

Actionnaires Avant Opération Après opération Actions Droits de vote Actions Droits de vote Ker Ventures / F. Chesnais 18,38% 23,14% 17,95% 22,54% Alexandre Zyngier 3,89% 3,66% 3,72% 3,51% Pure Capital 0,00% 0,00% 0,27% 0,25% Kung Fu Factory 0,00% 0,00% 1,05% 0,99% Nvizzio Creations 0,00% 0,00% 2,17% 2,05% Public 77,74% 73,20% 74,85% 70,66% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Cadre juridique de l’offre

Cette augmentation de capital par émission d’Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription a été décidée le 17 février 2020 par le Directeur Général ayant obtenu la subdélégation du Conseil d’Administration, lors de sa séance du 13 février 2020, en application de la délégation qui lui a été conférée par la 16ème résolution adoptée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 30 septembre 2019.

Avertissement

En application des dispositions de l’article 1er 5. a) du règlement européen 2017/1129 (« règlement prospectus ») et des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant moins de 20% du nombre d'actions de même catégorie déjà admises sur le marché réglementé et un total d'offre compris entre 100 000 € et inférieur à 8 000 000 €.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 21 février 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Euroland Corporate est le Conseil de la société dans le cadre de cette opération et Midcap Partners intervient en tant que Prestataire de Services d’Investissement.

Facteurs de risque

S’agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes en Chine et par répercussion dans le monde entier. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité de l’exercice. En effet, ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d’approvisionnement, de production, de livraison de l’Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari, ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l’exercice en cours, générateurs de profits et de royautés pour le Groupe. Le Groupe continue de travailler sur ces renouvellements de contrats de licences et le calendrier de l'Atari VCS.

Atari VCS : Point sur la fabrication. A ce jour, compte tenu des incidences du Coronavirus sur les chaines d’approvisionnement, le Groupe a reçu confirmation d’une livraison en mars 2020 des derniers composants permettant de fabriquer les premières 500 Atari VCS, mais n’a pour l’instant pu obtenir plus de composants pour des machines supplémentaires. La situation est au cas par cas, le Groupe ayant par exemple l’intégralité des microprocesseurs AMD en stock. Dès réception de ce stock initial, les premières Atari VCS seront mises en production fin mars / début avril 2020, sachant que plus de 10 000 unités ont d’ores et déjà été commandées. Atari travaille avec ses partenaires locaux pour sécuriser le stock de composants requis afin de poursuivre la fabrication à un rythme soutenu, puis livrer en priorité les commandes Indiegogo puis lancer le produit commercialement avec une montée en puissance progressive des livraisons aux distributeurs. Cet aléa devrait être sans incidence sur les résultats de l’exercice en cours, le décalage des ventes s’accompagnant d’un décalage des coûts.

La poursuite de la fabrication reste tributaire des approvisionnements et de la reprise progressive des activités du fabricant. Atari continuera de tenir informés ses clients et ses actionnaires de l’évolution de la situation.

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 au Chapitre 5 Facteurs de risques, disponible sur le site internet d’Atari, espace Investisseurs, rubrique Publications Financières 2018-2019.

Partenaires de l’opération

Euroland Corporate



Midcap Partners Conseil de l’opération Prestataire de Services d’Investissement

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.atari.com

Contacts :

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 17 mars 2020 à 08h00 CET.

Pièce jointe