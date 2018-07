ATARI : RollerCoaster Tycoon Touch annonce l'ouverture des parcs aquatiques en version mobile, une première dans la franchise RCT

RollerCoaster Tycoon Touch annonce l'ouverture des parcs aquatiques en version mobile, une première dans la franchise RCT

Une des plus grandes mises à jour du célèbre jeu de simulation

Cette extension, combinée avec la gestion multi-parcs, ouvre de nouveaux horizons aux fans

Paris, le 24 juillet 2018 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd'hui l'ouverture prochaine des parcs aquatiques dans le jeu gratuit pour mobiles RollerCoaster Tycoon Touch. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, des attractions aquatiques et des attractions de parcs aquatiques seront disponibles dans la version mobile. Cette extension comprend 40 nouvelles attractions, 14 manèges, 6 restaurants, 3 boutiques, 2 montagnes russes et plus encore pour construire des merveilles aquatiques de rêve. Les futurs magnats des parcs aquatiques seront en mesure de personnaliser leurs propres créations aquatiques à partir de début août 2018.

Basé sur RollerCoaster Tycoon, l'une des franchises les plus vendues dans l'histoire des jeux sur PC, RollerCoaster Tycoon Touch est un jeu de simulation 3D gratuit et innovant où les joueurs peuvent créer, construire, gérer et partager leurs créations issues de leur imagination. Sorti au début de 2017 sur mobiles, plusieurs fois sélectionné en featured tant sur l'App Store que sur Google Play, RollerCoaster Tycoon Touch a été téléchargé plus de seize millions de fois et est grimpé au sommet des charts.

L'extension parc aquatique est la dernière mise à jour de contenu pour RollerCoaster Tycoon Touch, tirant parti du succès des dernières mises à jour du mode Scénario. Une sélection de manèges aquatiques, restaurants, magasins, bâtiments et plus seront proposés, en plus de nouveaux scénarios à compléter pour améliorer la performance globale du parc aquatique. L'extension du parc aquatique de RollerCoaster Tycoon Touch sera disponible sous forme de mise à jour gratuite via l'App Store et Google Play et complété d'achat in app, comme sur les autres versions mobiles du jeu.

Cette extension permet également aux joueurs de mélanger différents types d'attractions dans un même parc. La fonctionnalité de gestion de plusieurs parcs dans un même jeu permet aussi de créer des parcs aquatiques dédiés, ouvrant ainsi des horizons nouveaux aux joueurs puisque la surface de jeu est désormais démultipliée. En termes financiers, cette fonctionnalité multi-parcs, qui permet aux joueurs de développer plusieurs parcs en parallèle, devrait permettre d'augmenter le revenu moyen par joueurs.

« Les fans de RollerCoaster Tycoon Touch vont pouvoir étendre leurs parcs avec le nouveau contenu du parc aquatique », a déclaré Tony Chien, directeur marketing chez Atari. « Et leur plaisir ne s'arrêtera pas car nous avons de grands projets pour développements pour les mois à venir. Nous sommes impatients de voir les types de parcs extraordinaires et géniaux que nos joueurs vont créer avec les outils que nous leur mettons à disposition. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.RollerCoasterTycoon.com, « likez » notre page Facebook sur www.facebook.com/RollerCoasterTycoonTouch et suivez-nous sur Twitter @RCT_Touch.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

