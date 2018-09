ATARI : cède Alone in the Dark et Act of War

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atari annonce la cession à THQ Nordic des franchises Alone in the Dark et Act of War pour un prix de 735 000 euros. L'acquisition de ces propriétés intellectuelles est gérée par THQ Nordic, basée à Karlstad en Suède. Les activités opérationnelles, distribution, ventes et développements de nouveaux contenus seront confiés à THQ Nordic GmbH à Vienne en Autriche.Pour Atari, l'opération est sans incidence sur le niveau actuel de chiffre d'affaires et de profitabilité, puisque cette licence n'était pas contributrice sur l'exercice en cours ou sur les exercices futurs.Cette cession donne lieu à l'enregistrement du produit d'exploitation correspondant au prix de cession, soit 735 000 euros. Elle contribuera pour 485 000 euros au résultat opérationnel de l'exercice clos le 31 mars 2019." Cette cession fait partie de l'arbitrage de notre portefeuille de marques. Nous n'avions aucun plan à court terme pour ces deux franchises et nous préférons nous concentrer sur le catalogue de plus de 200 jeux Atari. " a déclaré Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d'Atari.Atari a par ailleurs annoncé la création de 4 directions opérationnelles : Atari Games, Atari Casino, Atari VCS et Atari Partners, chacune dirigée par un Manager expérimenté.Elles restent sous la responsabilité du PDG Frédéric Chesnais, premier actionnaire d'Atari, et du conseil d'administration du groupe.Cette création se justifie par la croissance du groupe, et par la volonté d'accélérer les dynamiques et les cycles de développement spécifiques à chacune de ces activités afin d'exploiter au mieux la marque Atari et ses propriétés intellectuelles.