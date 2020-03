ATARI : dévoile trois initiatives majeures

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atari a annoncé trois initiatives majeures dans le domaine des activités en ligne : un jeu de musique fondé sur le catalogue de l’artiste AVICII, un accord pour lancer l’Atari Token et un casino pour crypto-devises avant le 30 septembre 2020, et communique sur l’avancement de la production de l’Atari VCS.A ce jour, compte tenu des incidences du Coronavirus sur les chaines d'approvisionnement, le groupe de divertissement a reçu confirmation d'une livraison en mars 2020 des derniers composants permettant de fabriquer les premières 500 Atari VCS, mais n'a pour l'instant pu obtenir plus de composants pour des machines supplémentaires.La situation est au cas par cas, le groupe ayant par exemple l'intégralité des microprocesseurs AMD en stock. Dès réception de ce stock initial, les premières Atari VCS seront mises en production fin mars / début avril 2020, sachant que plus de 10 000 unités ont d'ores et déjà été commandées.Atari travaille avec ses partenaires locaux pour sécuriser le stock de composants requis afin de poursuivre la fabrication à un rythme soutenu, puis livrer en priorité les commandes Indiegogo puis lancer le produit commercialement avec une montée en puissance progressive des livraisons aux distributeurs.Cet aléa devrait être sans incidence sur les résultats de l'exercice en cours, le décalage des ventes s'accompagnant d'un décalage des coûts.