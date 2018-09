ATARI : met fin de façon définitive au litige sur la franchise « Alone in the Dark »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Atari a mis fin de façon définitive à un litige de près de 15 ans relatif au gameplay de la franchise « Alone in the Dark », via la conclusion d’un accord avec Frédérick Raynal. Atari explique que le montant payé est cohérent avec la provision comptable au 31 mars dernier. Dans le détail, Atari et Frédérick Raynal ont convenu d'un accord transactionnel aux termes duquel tous les droits de la franchise Alone in the Dark, y compris le droit moral, sont la propriété d'Atari et les parties ne reconnaissent aucun tort.L'accord prévoit aussi le paiement par Atari à Monsieur Raynal de la somme de 358 000 euros et la remise de 39 250 actions Atari détenues en autocontrôle, à comparer à une provision de 300 000 euros figurant dans les comptes consolidés d'Atari au 31 mars 2018." L'accord est donc sans incidence significative sur ces comptes ", a commenté Atari.Les parties ont enfin convenu d'une participation de Monsieur Raynal aux profits en cas de cession de la franchise Alone in the Dark ou en cas de licence d'exploitation consentie à un tiers.