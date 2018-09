ATARI réaffirme son éligibilité au dispositif PEA-PME pour 2018/2019

Paris le 21 septembre 2018 - Atari (FR0010478248 - ATA - Eligible PEA PME), l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, réaffirme aujourd'hui son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les 12 mois à venir, conformément à l'article L22132-2 du

Code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 27 (V).

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com.

