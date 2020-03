ATARI : réalise une augmentation de capital de 3,26 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atari a annoncé avoir levé 3,26 millions d'euros lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription à travers l'émission de 11 665 590 actions nouvelles (2 472 027 actions à titre irréductible; 9 193 563 actions à titre réductible), soit 91 % du montant initial, au prix unitaire de 0,28 euro. Le capital social de la société s'élève désormais à 2 677 820,50 euros, divisé en 267 782 050 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur l'Euronext Compartiment C sont prévus le 19 mars 2020.Cette augmentation de capital s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe et a pour objectif de financer le lancement de nouveaux jeux, elle permettra dans le même temps de renforcer les budgets alloués au marketing de l'Atari VCS.