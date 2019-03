Atari : A l'occasion de la Game Developers Conference 2019 de San Francisco, Atari® présente l'évolution récente de ses activités et ses perspectives

A l’occasion de la Game Developers Conference 2019 de San Francisco, Atari® présente l’évolution récente de ses activités et ses perspectives

Communiqué de presse – Paris et New York, 18 mars 2019, 21h00 A l’occasion de la Game Developers Conference (« GDC »), l’un des plus grands événements annuels de l’industrie du jeu qui se déroule à San Francisco jusqu’au 22 mars 2019, le Groupe Atari présente l’évolution récente de ses 4 pôles d’activités et ses perspectives.

Atari Games : la division jeux vidéo et licences, dirigée par Jean-Marcel Nicolai, représentait 84% des revenus pour l’exercice 2017/2018 et constitue l’ADN du Groupe. Atari Games poursuit sa forte croissance grâce à RollerCoaster Tycoon Touch, aux lancements de nouveaux jeux et à de nouveaux accords de licences.

Au niveau de la société mère, Atari SA, le Groupe travaille sur une cotation secondaire sur le segment Nasdaq First North à Stockholm.

Pour Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d’Atari : « La Game Developers Conference est toujours l’occasion de faire un point sur nos réalisations et nos perspectives, chacune de nos lignes de métiers avançant à son propre rythme et selon un cycle qui lui est spécifique. Nos objectifs pour les exercices à venir sont clairement identifiés : Poursuivre nos investissements dans nos jeux, notre ADN ; Etablir l’Atari VCS en tant que plateforme de référence dotée d’une large communauté en ligne ; Développer de manière ciblée Atari Casino ; et nous positionner sur le long terme dans le domaine des blockchains, en développant seul ou en partenariat des plateformes décentralisées dans le domaine de l’Entertainment. Enfin, atout supplémentaire pour notre visibilité, nous étudions un projet de cotation secondaire de l’action Atari sur le segment Nasdaq First North à Stockholm qui héberge déjà plusieurs sociétés de jeux vidéo de premier plan. »

Atari Games

RollerCoaster Tycoon Touch fête son deuxième anniversaire et continue d’enregistrer de bonnes performances avec une moyenne quotidienne de l’ordre de 175 000 joueurs et plus 20 millions de téléchargements depuis son lancement. Le jeu a été enrichi de plusieurs extensions et a été récemment lancé en Corée du Sud et au Japon dans une version entièrement localisée, gérée en direct. La version chinoise, opérée par un partenaire local, a été sélectionnée pour une mise en avant (feature) par Apple en Chine.

Atari VCS

Au cours des derniers mois, l’équipe d’ingénieurs du projet Atari VCS a travaillé en étroite collaboration avec les équipes du fabricant de processeurs AMD sur l’architecture du système. Afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible, l’Atari VCS reposera désormais sur un processeur AMD Ryzen, plus puissant. Ce processeur issu de la nouvelle génération d’AMD remplacera celui initialement sélectionné en 2017 et apportera une nette amélioration de la performance de la VCS, notamment grâce à des capacités accrues de vidéo natives en 4K.

L’incorporation de ce nouveau processeur reporte à fin 2019 les livraisons des précommandes faites sur la plateforme Indiegogo, pour un lancement commercial en 2020. La VCS contribuera au chiffre d’affaires du Groupe à partir de l’exercice 2019/2020, comme initialement prévu.





Atari Casino

Pariplay, Ltd : Le Groupe a renforcé son partenariat avec Pariplay avec l’acquisition de 2,5% de son capital en échange de l’extension de la licence en cours de jeux Atari. Cette prise de participation a pris effet en décembre 2018.

Atari Partners

Le Groupe Atari reste fondamentalement convaincu de l’intérêt sur le long-terme de la technologie des blockchains dans son domaine d‘activités, et est en voie d’une part de renégocier le contrat de licence avec INL en accord avec cette dernière, et d’autre part de mettre en place deux projets spécifiques, à savoir une plateforme de financement de jeux et une plateforme Atari Lotto. En effet, l’approche d’INL est très large, et justifie donc l’existence de 2 projets très ciblés et dotés de dynamiques spécifiques.

Atari SA

Atari, SA a déposé un dossier pour obtenir une cotation secondaire de ses titres sur le segment Nasdaq First North à Stockholm, une place boursière qui héberge de nombreuses sociétés de jeux vidéo de premier plan. Cette cotation s’effectuerait sans émission d’actions nouvelles, mais par cotation d’actions existantes qui seraient offertes dans le cadre d’un placement réservé à des particuliers en Suède pour un montant de l’ordre d’1 million d’euros.

Ces actions existantes proviendront d’un rachat d’actions sur le marché français, avec l’activation du programme de rachat d’actions autorisé par l'Assemblée générale du 28 septembre 2018. Le descriptif de ce programme de rachat d’actions limité à un montant d’achat de 1 million d’euros sera publié par voie de communiqué avant sa mise en œuvre.

Pour assurer la livraison des actions en Suède et donner toute flexibilité à la société dans la mise en place de ce programme de rachat d’actions, Ker Ventures, la holding détenue par Frédéric Chesnais, a donné son accord au Conseil d’administration pour effectuer un prêt temporaire d’actions, non rémunéré, qui couvrirait le montant maximal du placement.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code Isin FR0010478248, mnémo ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

