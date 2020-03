Atari : Accélération des activités en ligne avec un jeu de musique AVICII, le lancement de l'Atari Token et un casino en ligne pour crypto-devises

Accélération des activités en ligne avec un jeu de musique AVICII, le lancement de l’Atari Token et un casino en ligne pour crypto-devises

Lancement de la version mobile du jeu de musique AVICII au 2 ème trimestre 2020, qui suivra les jeux récemment annoncés « Mob Empire » et « Atari Combat : Tanks & Puzzles »

Production de 500 premières unités de l’Atari VCS pour fin mars / début avril

Signature d’un accord pour le lancement de l’Atari Token à la suite de la résiliation de la licence avec Infinity Networks, Ltd

Signature d’un accord de licence de 5 ans pour un casino en ligne utilisant les crypto-devises, assorti d’un minimum garanti de 7,5 M€ sur 3 ans au bénéfice d’Atari

Paris, le 10 mars 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce aujourd’hui trois initiatives majeures dans le domaine des activités en ligne : un jeu de musique fondé sur le catalogue de l’artiste mondialement connu AVICII, un accord pour lancer l’Atari Token et un casino pour crypto-devises avant le 30 septembre 2020, et communique sur l’avancement de la production de l’Atari VCS.

« Le nouveau jeu de musique avec AVICII a le potentiel de devenir un jeu majeur pour Atari Games, et le lancement à court terme de notre Atari Token en combinaison avec le casino en crypto-devises offrent de nouveau relais de croissance pour Atari Partners. Le développement de l’Atari VCS est certes perturbé compte tenu de la crise sanitaire du coronavirus, mais nos 4 lignes d’activités – Games, Casino, Atari VCS, Partners – ont chacune leur dynamique de développement et de croissance. Leur complémentarité en termes d’audience et de marketing en font un atout essentiel pour l’expansion du Groupe sur le long terme » a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari.

Atari Games : Lancement d’un jeu de musique avec le catalogue « AVICII »

Dans la continuité de la stratégie d’élargissement de son portefeuille de jeux, Atari a conclu, le 9 mars 2020, un accord pour une durée de dix ans avec le studio de développement suédois indépendant Hello There Games. Cet accord fait suite aux annonces de « Mob Empire » (déjà lancé en version closed beta) et d’« Atari Combat : Tanks & Puzzles » (soft launch décalé de quelques jours, de mars 2020 à avril 2020). L’accord avec Hello There Games porte sur l’édition et la distribution, principalement sur plateformes mobiles et de réseaux sociaux, de jeux de musique basés sur l’artiste mondialement connu de musique électronique AVICII, et d’autres artistes à venir. Hello There Games sera le développeur et Atari l’éditeur de ces jeux sur versions mobiles et Facebook. Atari ne détient aucune participation capitalistique dans le studio

Le premier jeu issu de cet accord sera AVICII Invector sur plateformes mobiles et Facebook, prévu pour un lancement au 2ème trimestre 2020. Ce jeu constitue une expérience rythmique et frénétique et rend hommage à AVICII, une icône mondiale de la musique électronique décédé en 2018. Hello There Games a déjà sorti le jeu sur PS4, XBox et Steam, et celui-ci a été très bien accueilli par les critiques.

A moyen terme, l’ambition commune d’Atari et de Hello There Games est de développer de nouveaux jeux avec d’autres artistes et genres musicaux grâce à la plateforme Invector, utilisable pour d’autres jeux de musique. L’accord inclut également l’accès au catalogue complet d’Atari afin d’explorer le potentiel pour réinventer certains jeux classiques Atari en utilisant la plateforme Invector.

Atari VCS : Point sur la fabrication

A ce jour, compte tenu des incidences du Coronavirus sur les chaines d’approvisionnement, le Groupe a reçu confirmation d’une livraison en mars 2020 des derniers composants permettant de fabriquer les premières 500 Atari VCS, mais n’a pour l’instant pu obtenir plus de composants pour des machines supplémentaires. La situation est au cas par cas, le Groupe ayant par exemple l’intégralité des microprocesseurs AMD en stock. Dès réception de ce stock initial, les premières Atari VCS seront mises en production fin mars / début avril 2020, sachant que plus de 10 000 unités ont d’ores et déjà été commandées. Atari travaille avec ses partenaires locaux pour sécuriser le stock de composants requis afin de poursuivre la fabrication à un rythme soutenu, puis livrer en priorité les commandes Indiegogo puis lancer le produit commercialement avec une montée en puissance progressive des livraisons aux distributeurs. Cet aléa devrait être sans incidence sur les résultats de l’exercice en cours, le décalage des ventes s’accompagnant d’un décalage des coûts.

La poursuite de la fabrication reste tributaire des approvisionnements et de la reprise progressive des activités du fabricant. Atari continuera de tenir informés ses clients et ses actionnaires de l’évolution de la situation.

Atari Partners : Lancement de l’Atari Token

En 2018, le Groupe avait consenti une licence de marque Atari à la société Infinity Networks, Ltd (« INL »), pour développer un projet de blockchain avec d’une part le lancement d’une crypto-devise (Atari Token) et d’autre part la création d’une plateforme décentralisée donnant accès à toute forme de digital entertainment, une offre très large allant des jeux vidéo aux films et à la musique.

La réalisation de ce projet INL n’avançant pas au rythme escompté par Atari, le Groupe avait pour objectif de récupérer les droits consentis. Atari et INL ont convenu de résilier de manière amiable et avec effet immédiat cette licence, sans aucun paiement supplémentaire de part ni d’autre.

Le Groupe, ayant récupéré l’intégralité de ses droits, a décidé de dissocier les 2 projets pour leur donner leur propre autonomie et plus de flexibilité.

Ainsi, l’Atari Token va être émis en étapes successives par placements privés dès le mois de mars 2020 avec un lancement public d’ici au 30 septembre 2020, en partenariat avec le Groupe ICICB. Atari travaille aussi à la liquidité de l’Atari Token en facilitant l’enregistrement de ce Token Atari sur les principales plateformes d’échange. Les modalités de l’Atari Token seront annoncées lors du lancement, le Groupe Atari ayant droit à 35% des produits de cession de l‘Atari Token.

Par ailleurs, et à la différence d’INL, Atari a décidé de privilégier les partenariats pour maximiser les possibilités d‘utilisation de l’Atari Token et de favoriser les utilisations les plus proches du domaine des jeux vidéo avec notamment une priorité au casino en ligne jouable avec des crypto-devises (cf. ci-dessous). D’autres projets sont à l’étude. Pour mémoire, le Groupe travaille aussi au développement d’une seconde monnaie digitale (Pong Token) pour des applications locales, dans le cadre de la licence d’opérateur que détient le Groupe au Kenya.

« Le domaine des blockchains et des crypto-devises revêt un intérêt significatif, en particulier dans les domaines de l’industrie du jeu vidéo et des transactions en ligne », a rappelé Frédéric Chesnais, PDG d’Atari, SA. « Notre stratégie reste de prendre des positions dans ce domaine avec un risque de trésorerie limité, afin de valoriser au mieux les actifs et la marque Atari ».

Atari Casino : Lancement d’un casino en crypto-devises

L’objectif est d’offrir des plateformes de casino permettant aux joueurs de parier avec la plupart des crypto-devises. Le lancement de ces plateformes de casino offrant des options de jeux en crypto-monnaies est privilégié par le Groupe depuis 2018.

Le Groupe Atari ayant récupéré l’intégralité de ses droits de blockchain, une licence non-exclusive a été consentie au Groupe ICICB pour lancer un casino en crypto-devises. Ce site de casino offrira à terme les jeux les plus populaires, dont des jeux Atari, et les modalités détaillées seront annoncées lors du lancement avant le 30 septembre 2020.

Le Groupe Atari a droit à 50% des produits nets de jeux (montant des paris diminués des gains), et le Groupe ICICB a garanti à Atari le paiement d’un montant de 7,5 millions d’euros au profit d’Atari à l’issue d’une période de 3 ans.

Avertissement / Facteurs de risques

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

S’agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes en Chine et par répercussion dans le monde entier. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité de l’exercice. En effet, ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d’approvisionnement, de production, de livraison de l’Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari, ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l’exercice en cours, générateurs de profits et de royautés pour le Groupe. Le Groupe continue de travailler sur ces renouvellements de contrats de licences.

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 10 mars 2020 à 08h00 CET.

