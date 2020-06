Atari : Calendrier de lancement de l'Atari VCS

Calendrier de lancement de l’Atari VCS

Arrivée aux États-Unis des premières unités à usage professionnel

Livraison à l’automne des unités grand public, en priorité pour la campagne Indiegogo

Début des campagnes de ventes au cours de l’été pour une livraison en fin d’année

Paris, le 26 juin 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce avoir réceptionné aux États-Unis les premières unités du lot de production initial de 500 machines.

Ces 96 premières unités sont allouées en priorité aux partenaires professionnels, principalement développeurs, testeurs, médias, influenceurs et réunions distributeurs, pour développer et soutenir l’écosystème de l’Atari VCS et le lancement des campagnes de ventes. Ces unités ne sont pas destinées à un usage privé.

Les premières unités à destination du grand public seront livrées cet automne, avec le solde du lot de production initial. Les Atari VCS seront allouées en priorité aux 10 000 précommandes de la campagne lancée sur le site Indiegogo.

Atari lancera au cours de l’été différents programmes de ventes grand public, principalement aux Etats-Unis, pour une livraison en fin d’année 2020.

La poursuite de la fabrication et des livraisons reste toujours tributaire de la continuité des activités de production et du maintien des flux de transports internationaux. Atari continuera de tenir informés ses clients et ses actionnaires de l’évolution de la situation.

Avertissement / Facteurs de risques

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

S’agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes en Chine et par répercussion dans le monde entier. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité de l’exercice. En effet, ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d’approvisionnement, de production, de livraison de l’Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari, ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l’exercice en cours, générateurs de profits et de royautés pour le Groupe. Le Groupe continue de travailler sur ces renouvellements de contrats de licences.

