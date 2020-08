Atari : Extension du partenariat avec Animoca Brands

Extension du partenariat avec Animoca Brands

Atari et Animoca Brands étendent leur collaboration dans le domaine des jeux blockchain

Animoca Brands devient partenaire privilégié pour la fourniture de contenus de jeux blockchain sur l’Atari VCS

Accord de distribution non-exclusif pour l’Atari VCS en Asie

Paris, le 4 août 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce une extension importante de son partenariat existant avec Animoca Brands (« Animoca Brands»), un des leaders dans le domaine de l’entertainment avec une spécialisation dans le domaine des jeux blockchain et la gamification.

En décembre 2018, Atari avait signé un contrat de licence avec Animoca Brands pour développer des versions blockchain de ses jeux mobiles RollerCoasterTycoon Touch et Goon Squad.

Compte tenu du démarrage du monde virtuel The Sandbox par Animoca Brands (avec un lancement plus large prévu au cours du quatrième trimestre calendaire 2020), Atari et Animoca Brands ont convenu d’étendre leur collaboration, le contrat de licence (hors Chine) incluant désormais 15 nouveaux titres issus du catalogue Atari (dont les jeux phares Centipede, Pong, Breakout, Asteroids et Missile Command). Animoca Brands pourra développer et publier des versions blockchain de ces jeux, qui incluront des jetons non-fongibles (NFT). La durée de l’accord s’étend jusqu’au 31 janvier 2025. En contrepartie de la licence de développement et de publication des jeux, Animoca Brands verse à Atari sur l’intégralité de la licence, une garantie minimale de 2,75 millions USD sur les revenus futurs, payable contre la remise de 18,7 millions d’actions de la société avec un prix d’émission de 0,21 dollars australiens par action.

Atari et Animoca Brands ont convenu de s’associer afin de promouvoir l’accès à des contenus de jeux en version blockchain sur l’Atari VCS. Étant l’un des leaders mondiaux dans ce domaine avec des jeux comme Formula 1® Delta Time ou The Sandbox Game, Animoca Brands représente un partenaire idéal pour enrichir l’écosystème de l’Atari VCS, qui veut attirer le plus grand nombre d’enthousiastes de la blockchain sur sa plateforme. Animoca Brands devient ainsi le fournisseur privilégié de contenus de jeux blockchain avec un positionnement exclusif sur la page d’accueil de l’Atari VCS. La durée de l’exclusivité s’étend jusqu’au 30 septembre 2022. En contrepartie de ces droits d’exploitation, Animoca Brands versera à Atari une garantie minimale de 320.000 USD sur les revenus futurs, payable au choix en numéraire ou contre la remise de 2,1 millions d’actions de la société Animoca Brands avec un prix d’émission de 0,21 dollar australien par action d’ici le 31 juillet 2021.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Atari et Animoca Brands ont aussi conclu un partenariat de distribution en ligne non-exclusif pour l’Atari VCS en Asie (hors Australie et Nouvelle-Zélande). Animoca Brands mettra en place et opérera son propre site de vente en ligne qui couvrira la région. L’accord prend effet à la date de signature et s’étend jusqu’au 30 septembre 2022.

Enfin, Atari et Animoca Brands ont convenu un accord de principe pour procéder à des échanges de tokens entre l’Atari Token et les tokens possédés par Animoca Brands (« Token Swap ») dans des montants limités, inférieurs à 100K$.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Animoca Brands, dont la vision pour l’intégration de la technologie blockchain dans les jeux vidéo est parfaitement alignée avec la nôtre. Lors de la signature de notre premier accord nous avions toujours envisagé de l’élargir aux plus grands classiques du catalogue Atari pour en proposer des versions blockchain », a déclaré Frédéric Chesnais, Directeur Général d’Atari. « Notre ambition pour l’Atari VCS est de développer un écosystème qui donne à l’utilisateur le plus grand nombre d’outils de création et de divertissement. Les jeux blockchain dans le cadre d’un monde virtuel sont des exemples représentatifs du type de divertissements que nous voulons proposer au public de l’Atari VCS. Il n’était donc que naturel de demander à notre partenaire Animoca Brands, dont le leadership dans le domaine des jeux blockchain est incontestable, de proposer ses jeux blockchain directement sur l’Atari VCS. »

Yat Siu, co-fondateur et Président d’Animoca Brands, a ajouté: « Cette extension significative de notre partenariat avec Atari nous permet de d’ajouter certains des plus grands jeux jamais produits à notre stratégie blockchain et sur nos plateformes, notamment notre plateforme hyercasual Gamee et notre plateforme de cartes de collection Quidd. Nous nous réjouissons de l’opportunité de projeter ces jeux dans le futur ».

Avertissement / Facteurs de risques

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

S’agissant du Coronavirus (COVID-19), ce virus crée des perturbations importantes en Chine et par répercussion dans le monde entier. Le Groupe est exposé aux mêmes risques que tous les autres intervenants et reste extrêmement vigilant à ces événements externes qui peuvent avoir une incidence temporaire sur la profitabilité de l’exercice. En effet, ces perturbations peuvent avoir des incidences, notamment de calendrier, sur les circuits d’approvisionnement, de production, de livraison de l’Atari VCS et des autres produits commercialisés par nos partenaires sous licences Atari, ainsi que sur les renouvellements de ces contrats de licences sur l’exercice en cours, générateurs de profits et de royautés pour le Groupe. La poursuite de la fabrication et des livraisons de l’Atari VCS reste toujours tributaire de la continuité des activités de production et du maintien des flux de transports internationaux. Atari continuera de tenir informés ses clients et ses actionnaires de l’évolution de la situation. Par ailleurs, le Groupe continue de travailler sur ces renouvellements de contrats de licences.

