Atari : Lancement de l'Atari Token

Lancement de l’Atari Token

Campagnes de pré-ventes privées à compter du 30 mars 2020, réservées aux investisseurs qualifiés

La vente publique de l’Atari Token est prévue pour le début de l’été 2020

L’Atari Token aura ses premières utilisations dans le domaine du crypto-casino et au travers d’un partenariat avec un filiale d’Animoca

Atari vise à développer progressivement les cas d’usages de l’Atari Token afin de permettre une utilisation la plus large possible de sa crypto-monnaie

Paris, France, le 27 mars 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce le lancement de la première campagne de pré-ventes privées de l’Atari Token, réservées aux investisseurs qualifiés. L’Atari Token fera également l’objet d’une vente au public prévue pour le début de l’été 2020 dans les pays où les conditions réglementaires applicables le permettent.

Cette première pré-vente débutera à compter du 30 mars 2020 pour une durée de quelques jours. Une série de campagnes de pré-ventes privées ponctuelles se dérouleront dans les prochains mois. Durant ces campagnes l’Atari Token peut être acquis en utilisant des crypto-monnais standard (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash).

L’Atari Token est une crypto-monnaie destinée à une utilisation la plus large possible. Atari a pour obejctif de développer progressivement l’adoption et les cas d’utilisation de l’Atari Token à travers l’écosystème du divertissement interactif et des initiatives blockchain. Les premières utilisations de l’Atari Token sont prévues dans les domaines d’activité du Groupe : casinos en crypto-monnaie, jeux vidéos ou jeux en blockchain.

Dans cette perspective, comme annoncé précédemment, une licence non-exclusive a été consentie au Groupe ICICB pour lancer un casino en ligne qui acceptera les crypto-monnaies, dont l’Atari Token. Ce site de jeux en ligne offrira à terme les jeux de casino les plus populaires, dont des jeux Atari ; les détails seront annoncées lors du lancement. L’Atari Token sera émis par Atari Chain, Ltd (Gibraltar), une société détenue à parité entre Atari et le Groupe ICICB. Le Groupe Atari a droit à 35% des revenus issus des ventes de l’Atari Token.

L’Atari Token pourra également être utilisé pour le jeu blockchain « The Sandbox », développé par TSB Gaming, une filiale d’Animoca Brands, un partenaire d’Atari. Dans ce cadre, le Groupe Atari a consenti une licence à TSB Gaming pour la création d’un univers Atari au sein du jeu « The Sandbox », univers au sein duquel l’Atari Token pourra être utilisé (cf. communiqué de Animoca disponible sur https://www.animocabrands.com/the-sandbox-partners-with-atari). Enfin, Atari travaille sur l’intégration de l’Atari Token dans les jeux PC d’Atari ainsi que ceux d’autres développeurs de jeux PC.

« Nous avons toujours indiqué que ce projet blockchain était par nature un projet à long-terme. Cette première campagne de pré-ventes privées est une étape majeure, et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir la lancer avec notre partenaire ICICB », a précisé Frédéric Chesnais, Directeur Géneral d’Atari. « Une nouvelle phase s’ouvre pour les ambitions d’Atari d’établir l’Atari Token comme une crypto-monnaie de référence dans son domaine d’activité du divertissement interactif, en continuant de travailler pour atteindre une utilisation la plus large possible de l’Atari Token. »

De plus amples informations sur l’Atari Token sont disponibles sur le site internet dédié www.atarichain.com .

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

