Atari Token : résultat du premier tour des pré-ventes privées

Premier tour clôturé avec une complète validation technique de la plateforme

Contrevaleur de 514 K$US échangée pour une valeur unitaire de l’Atari Token de 0,08 $US

Ouverture prochaine d’un second tour de ventes-privées, dans les mêmes termes et conditions

Paris, France, le 16 avril 2020 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce la clôture du premier tour des ventes privées de l’Atari Token, réservées à des investisseurs qualifiés et organisées par Atari Chain Ltd, sa filiale située à Gibraltar.

A l’issue de cette première pré-vente de l’Atari Token, 74,19 BTC ont fait l’objet de transactions sur la plateforme soit, sur la base d’une valeur unitaire de l’Atari Token de 0,08 $US, une contrevaleur de 514K $US. Cette levée a été majoritairement réalisée auprès des partenaires et a essentiellement permis de valider le fonctionnement de la plateforme, de l'interface utilisateur et de l’intégralité du système de back-office. Toutes les transactions ont été réalisées avec succès.

Un second tour est en préparation, conformément à ce qui avait été annoncé le 27 mars 20201. Les termes et conditions proposés aux investisseurs qualifiés seront strictement identiques aux termes et conditions proposés lors du premier tour. Le Groupe Atari travaille aussi au lancement de sa propre plateforme d’échange. Le second tour de ventes privées démarre ce vendredi 17 avril 2020 et sera clos dix jours après le lancement de la plateforme d’échange.

Pour rappel, à ce stade, l’achat d’Atari Token ne peut se réaliser que par échange avec d’autres crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash).

L’objectif d’Atari est de développer progressivement l’adoption et les cas d’utilisation de l’Atari Token dans l’écosystème du divertissement interactif et des initiatives de blockchain. Les premiers cas d'utilisation seront dans les domaines où le Groupe est déjà actif : les casinos utilisant des crypto-monnaies, des jeux vidéo ou des jeux de blockchain.

L’Atari Token est émis par Atari Chain, Ltd (Gibraltar), une société détenue à parité entre Atari et le Groupe ICICB. Le Groupe Atari a droit à 35% des revenus issus des ventes de l’Atari Token. Atari Chain Ltd, étudie en parallèle les modalités de cotation de l’Atari Token sur les places de crypto-échanges qui pourrait intervenir à l’issue des différentes pré-ventes et de la vente au public prévue pour le début de l’été 2020 dans les pays où les conditions réglementaires applicables le permettent.

De plus amples informations sur l’Atari Token sont disponibles sur le site internet dédié : www.atarichain.com .

Avertissements

Le présent communiqué ne doit pas être publié ou distribué aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou en Italie ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'offre ou la vente de titres financiers serait interdite par les lois en vigueur. Le présent communiqué ne constitue aucunement une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat d’un quelconque titre ou valeur mobilière et aucun des titres ou valeurs mobilières ne pourront être négociés ou faire l’objet d’une quelconque transaction dans un État ou un territoire où l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de ce territoire. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 – pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu'Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L'information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 16 avril 2020 à 19h00 CET.







([1]) Cf. Communiqué « Lancement de l'Atari Token » : https://www.atari-investisseurs.fr/communiques-de-presse/





