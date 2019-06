Atari VCS : Annonce de partenariats exclusifs avec Walmart et GameStop, et présentation presse au Salon E3 de Los Angeles

Précommandes en ligne avec Walmart et GameStop

Interface utilisateur, mode « Sandbox » et nouveau processeur

Configurations techniques et gamme de prix de vente

Paris, le 11 juin 2019 – A l’occasion du Salon E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui se tient du 11 au 13 juin 2019 à Los Angeles, Atari présente à la presse, aux distributeurs et partenaires les dernières nouveautés et avancées de l’Atari VCS, sa console de jeux et de divertissement multimédia.

Atari a conclu des partenariats de distribution exclusifs de l’Atari VCS avec Walmart.com et GameStop.com, et la campagne de précommandes officielle sera ouverte cette semaine aux États-Unis. Les consoles et accessoires, incluant des éditions exclusives pour ces distributeurs, vont ainsi être disponibles en précommande pour une livraison à partir de mars 2020, étant rappelé que les VCS commandées sur Indiegogo seront disponibles en fin d’année 2019 comme prévu. La gamme de prix de vente va de $249,99 pour le modèle Atari VCS 400 Onyx (mémoire de 4GB), à $389,99 pour un ensemble composé de la version Atari VCS 800 (mémoire de 8GB), du joystick et du contrôleur. Les modalités de distribution à l’international sont en cours de déploiement et seront annoncées ultérieurement.

« Atari s’est engagé auprès de ses fans à faire de la nouvelle VCS une plateforme de jeux et de divertissement multimédia performante, avec une palette d’options la plus large possible », a déclaré Frédéric Chesnais, Président Directeur Général d’Atari. « Après de longs mois de travail pour élaborer et perfectionner l’Atari VCS, et grâce au soutien initial et inestimable de milliers de supporters, nous sommes fiers de pouvoir annoncer officiellement les configurations de lancement, des partenariats de distribution et l’ouverture des précommandes en ligne qui vont permettre aux premiers utilisateurs d’avoir prochainement la VCS dans leurs mains. »

A l’occasion de l’E3, dans le cadre d’entretiens privés sur rendez-vous, Atari va présenter l’interface utilisateur et illustrer la puissance du dernier processeur AMD Ryzen utilisé par la VCS. Les utilisateurs pourront se plonger dans un univers constamment renouvelé de jeux nouveaux et classiques, dont bien évidemment les jeux Atari, de streaming multimédia et d’applications personnelles, et même aisément créer leurs propres applications.

Le mode Atari Sandbox unique permet d’accéder à un PC multimédia ouvert et extensible offrant une liberté et versatilité totale.

Le lancement des précommandes et l’annonce des partenariats de distribution marquent la fin d’une campagne de lancement réussie. Le total des ventes a dépassé les quatre millions de dollars avec plus de 12,000 contributeurs individuels.

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

