Atari VCS : Plus de 2 000 jeux rétro en streaming, dont les jeux Atari en exclusivité, en partenariat avec Antstream Arcade

Dans le cadre d’un partenariat exclusif, l’Atari VCS offrira une version enrichie de la plateforme de streaming Antstream Arcade, proposant des milliers de jeux rétro et, pour la première fois en streaming, des jeux de console et d'arcade d'Atari

Paris, le 30 septembre 2019 à 8h00 CET - Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce la conclusion d’un partenariat avec Antstream Arcade, la plate-forme de streaming de jeux rétro. Ce partenariat permet de proposer sur la console Atari VCS ™ des jeux et de nombreux contenus multimédia sur une plateforme de streaming Atari enrichie et exclusive.

La plateforme exclusive de streaming pour l’Atari VCS offre un accès instantané à une collection de jeux vidéo rétro. Outre une bibliothèque existante de plus de 2 000 jeux sous licences officielles, l'application pour l’Atari VCS inclura la bibliothèque de jeux rétro Atari disponibles à la demande, dans des formats d'édition originaux et enrichis, sélectionnés parmi les nombreux jeux d'arcade et consoles portables disponibles. Accessible directement et exclusivement depuis l’Atari VCS, cette application de streaming offrira un essai gratuit de 30 jours et des options d’abonnement mensuel à partir de 7,99 $US.

« Pour Atari et ses fans, Antstream Arcade est un partenaire idéal », a déclaré Frédéric Chesnais, Président Directeur Général d'Atari. « L’application de streaming développée spécialement pour l’Atari VCS permettra aux joueurs d’accéder instantanément à une vaste bibliothèque de jeux et, surtout, aux nombreux titres Atari qui n’étaient pas disponibles en streaming jusque là. Ce partenariat renforce la position de l’Atari VCS comme une plate-forme de streaming et de divertissement très polyvalente, conçue pour offrir le meilleur des jeux et du multimédia. »

« Antstream est ravi de s'associer à Atari pour offrir la magie du service Antstream Arcade aux utilisateurs de l’Atari VCS », a déclaré Steve Cottam, Président Directeur Général d'Antstream, « Notre édition exclusive Atari VCS de l'application Antstream nous rapproche de la réalisation de notre mission consistant à rendre chaque jeu classique, depuis Pong, disponible pour les fans de jeux rétro avec une touche de modernité. »

En complément du catalogue de plus de 2 000 jeux, l’application de streaming pour l’Atari VCS proposera en exclusivité au lancement cinquante titres classiques d’Atari, disponibles dès la connexion à l’Atari VCS. Des éditions enrichies de ces jeux, avec de nouvelles fonctionnalités telles que des versions multi-joueurs, seront disponibles. Les titres Atari populaires apparaissant dans l’édition Antstream Arcade sur Atari VCS inclueront des jeux rétro classiques - issus des séries Adventure, Night Driver ™, Pong®, Tempest® 2000 et Yars ’Revenge® - ainsi que des compilations complètes Atari de PlayStation®, Xbox® et PC. Tous ces titres Atari seront compatibles avec le Classic Joystick ou le Modern Controller de l’Atari VCS, qui accroit les sensations avec ses effets de vibration et d'éclairage LED. Par ailleurs, Atari et Antstream Arcade proposeront de nouvelles fonctionnalités sociales, afin d'impliquer et d'inciter les fans à expérimenter le « cloud gaming » et le streaming en communauté.

L’Atari VCS vise à transformer l'expérience de jeu à domicile sur la télévision. Les utilisateurs profiteront de l’univers Atari, constitué de nouveaux jeux, de jeux classiques et remasterisés, de contenus multimédias en streaming et d'applications personnelles. Le passage en mode « Sandbox Atari » déverrouille un PC multimédia extensible, permettant aux joueurs de profiter de jeux Windows ou Linux sur leur Atari VCS, offrant ainsi une liberté et une polyvalence incomparables avec les autres systèmes de jeu à domicile. La puissance du processeur AMD Ryzen, doté de la technologie graphique Radeon, permet de gérer les différents aspects de l’Atari VCS, y compris la lecture en streaming HDR 4K, tandis que les tout nouveaux Atari Classic Joystick et Atari Modern Controller en rendent la manipulation facile et amusante.

Toute la gamme de l’Atari VCS est d’ores et déjà disponible aux États-Unis en pré-commande sur GameStop.com , Walmart.com et AtariVCS.com , pour des livraisons en mars 2020. Le prix de l’Atari VCS commence à 249,99 $US pour le modèle de base Atari VCS 400 (4 Go) d'Onyx et va jusqu'à 389,99 $US pour l'un des trois packs « All-In » Atari VCS 800 (8 Go) comprenant le joystick Atari VCS Classic et l’Atari VCS Modern Controller. Atari annoncera les dates de prévente internationales le moment venu.

Un kit de presse de l’Atari VCS est disponible à l'adresse suivante : https://uberstrategist.link/ATARI-VCS-PressKit .

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

A propos d’Antstream Arcade

Antstream Arcade a été fondée par Steve Cottam en 2013 ; son siège social est à Londres. Au cours de ces dernières années, Antstream Arcade est devenu le premier et le plus important service d’abonnement de jeux rétro au monde et propose la plus grande collection de titres de jeux rétro. Le service de streaming Antstream Arcade permet aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo rétro, directement depuis le cloud, sans téléchargement ni installation, sur tous les périphériques modernes via un abonnement avantageux. Plus d’informations sur : www.antstream.com .

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 – pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 – atari@calyptus.net

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 30 septembre 2019 à 8h00.

