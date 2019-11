Atari VCS : Préparation du lancement commercial et compatibilité avec le moteur de jeux Unity

Dernières phases de test de production et de développement en cours pour le lancement commercial aux Etats-Unis en Mars 2020

Compatibilité avec le moteur de jeux Unity, qui est utilisé dans près de 50% des jeux dans le monde

L’Atari VCS permet d’accéder et de jouer facilement en streaming

Paris, le 28 novembre 2019 - Atari®, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd’hui que les dernières phases de test et de développement sont en cours pour le lancement de l’Atari VCS prévu pour Mars 2020 aux États-Unis. Les unités pré-commandées dans le cadre de la campagne Indiegogo bénéficieront toujours d’une livraison en avant-première mondiale. Atari annonce également que l’Atari VCS sera compatible avec le moteur de jeux Unity, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur et accès à une grande de variété de jeux.

L’Atari VCS vise à transformer l'expérience de jeu à domicile sur la télévision. Les utilisateurs profiteront de l’univers Atari, constitué de nouveaux jeux, de jeux classiques et remasterisés, de contenus multimédias en streaming et d'applications personnelles. L’Atari VCS est aussi un ordinateur personnel ; grâce au mode Atari Sandbox, les utilisateurs peuvent télécharger le système d’exploitation de leur choix et adapter la mémoire de l’Atari VCS.

Atari annonce également que l’Atari VCS sera compatible avec le moteur de jeux Unity, la plate-forme de développement utilisée dans près de la moitié des jeux vidéo dans le monde. L’accès au moteur de jeux Unity permettra à la communauté de développeurs Unity de proposer leurs contenus sur l’Atari VCS et de bénéficier d’un soutien actif de la part d’Unity. L’interface utilisateur de l’Atari VCS ainsi que l’Atari VCS Store seront aussi développés sous Unity.

Avec la compatibilité Unity et le partenariat exclusif avec le site de streaming de retro gaming Antstream Arcade, déjà annoncé fin septembre, l’Atari VCS s’affirme clairement comme un pôle de divertissement moderne au cœur du salon des particuliers. Ces choix technologiques et stratégiques prennent toute leur dimension au regard des annonces récentes de nouveaux services de streaming et de cloud gaming : Google® vient de lancer son service de cloud gaming Stadia® et Microsoft® a confirmé le lancement de son service xCloud ®courant 2020.

« L’architecture ouverte de l’Atari VCS en fait un outil idéal pour accéder aux offres de divertissement de plus en plus nombreuses sur le marché », a déclaré Frédéric Chesnais, Président Directeur Général d'Atari. « La compatibilité avec Unity, moteur de jeux majoritairement utilisé par les développeurs, reflète cette philosophie d’ouverture en mettant à la disposition des créateurs tous les outils nécessaires pour être présents sur notre plate-forme. L’industrie du jeu vidéo est en train d’évoluer avec de nouveaux modèles économiques rendus possibles par des avancées technologiques importantes et nous avons conçu l’Atari VCS pour offrir aux utilisateurs un maximum de choix et de possibilités parmi ces nouveaux formats de divertissement. »

Le prix de l’Atari VCS débute à 249,99 $US pour le modèle de base Atari VCS 400 (mémoire de 4 Go) d'Onyx et va jusqu'à 389,99 $US pour l'un des trois packs « All-In » Atari VCS 800 (mémoire 8 Go) comprenant le joystick Atari VCS Classic et l’Atari VCS Modern Controller. L’Atari VCS est d’ores et déjà disponible aux États-Unis en pré-commande sur GameStop.com , Walmart.com et AtariVCS.com .

Une interview complète avec Michael Arzt, COO d’Atari VCS, répondant aux questions les plus fréquemment posées au sujet de l’Atari VCS est disponible sur le site www.atari.com.

Un kit de presse de l’Atari VCS est disponible à l'adresse suivante : https://uberstrategist.link/ATARI-VCS-PressKit .

Les FAQs sont sur le site AtariVCS.com .

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

