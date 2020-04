Atari : Wade J. Rosen Revocable Trust détient plus de 15%

09/04/2020 | 15:55

La société Wade J. Rosen Revocable Trust a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 avril 2020, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Atari et détenir 46 603 002 actions Atari représentant autant de droits de vote, soit 17,40% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Atari hors marché suite à l'acquisition de 2 800 000 actions Atari auprès de la société auprès de la société Just Games Interactive Entertainment LLC et 5 803 002 actions Atari auprès de la société Nvizzio Creations Inc.



