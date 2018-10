Atari : a reçu la désignation 'Nasdaq International Select'

03/10/2018 | 07:45

Le Groupe annonce avoir reçu l'affiliation au programme ' Nasdaq International Select '. Cette affiliation NASDAQ, combinée avec la création du ticker PONG-F sur le compartiment OTC américain, a pour objectif de faciliter les transactions sur l'action Atari pour les investisseurs américains en leur permettant de les traiter sur ce marché.



' Lancé fin 2015 par la place de marché américaine Nasdaq, le programme ' Nasdaq International Designation ' offre un label de qualité et améliore la visibilité des actions étrangères pour les investisseurs américains. Il donne également accès aux émetteurs à un ensemble de ressources techniques leur permettant de mieux répondre aux demandes spécifiques de cette base d'investisseurs ' explique le groupe.



' En outre, la création d'un nouveau ticker (' PONG-F ') sur le compartiment OTC aux Etats-Unis permet à ces investisseurs de bénéficier de procédures administratives simples, proches de celles des actions de sociétés américaines, pour l'achat/vente d'actions Atari '.



Frédéric Chesnais, Président directeur général et principal actionnaire d'Atari, commente : ' Atari est une marque particulièrement emblématique aux Etats-Unis. Face à la demande des investisseurs, nous avons souhaité disposer d'une visibilité supplémentaire au sein de la communauté américaine et disposer de mécanismes de trading en dollar, adaptés à ces publics '.



