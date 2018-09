Atari : accord transactionnel sur Alone in the Dark

18/09/2018 | 09:01

Atari annonce un accord transactionnel avec Frédérick Raynal et clôt ainsi un contentieux de près de 15 ans relatif au gameplay d'Alone in the Dark, franchise propriété d'Atari pour laquelle Frédérick Raynal revendiquait la qualité de co-auteur.



Selon cet accord qui met un terme à une procédure judiciaire initiée en 2005, tous les droits de la franchise, y compris le droit moral, sont la propriété d'Atari et les parties ne reconnaissent aucun tort.



L'accord prévoit notamment le paiement par Atari à Frédérick Raynal de la somme de 358.000 euros et la remise de 39.250 actions Atari détenues en autocontrôle, à comparer à une provision de 300.000 euros figurant dans ses comptes au 31 mars 2018.



