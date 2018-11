Atari annonce l'arrivée de RollerCoaster Tycoon Adventures sur la Nintendo SwitchTM

Paris-New York, le 16 novembre 2018 - Atari, l'un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce la sortie le 29 novembre prochain de RollerCoaster Tycoon® Adventures pour Nintendo Switch dans certains territoires européens et à compter du 6 décembre en Amérique du Nord. RollerCoaster Tycoon Adventures, le premier jeu d'Atari pour Nintendo Switch, introduit la légendaire série RollerCoaster Tycoon® dans la nouvelle génération, en combinant le jeu classique RollerCoaster Tycoon avec de nouvelles fonctionnalités liées aux spécificités de la console de Nintendo. Les partenaires de distribution sont Bigben Interactive pour l'Europe et AtGames pour l'Amérique du Nord.

« Cette annonce illustre bien notre stratégie », a déclaré Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d'Atari SA. « Tout d'abord, elle démontre la capacité des équipes Atari Games à produire des jeux de qualité. De plus, elle représente bien notre modèle économique, à savoir nouer des partenariats forts avec des acteurs de premier plan qui couvrent les segments de la chaine de valeur que nous avons choisi d'externaliser, au cas d'espèce la distribution physique des boites. Enfin, elle nous conforte dans l'atteinte de notre objectif de croissance rentable sur l'exercice en cours. »

RollerCoaster Tycoon Adventures est le dernier-né de l'une des franchises les plus vendues et les plus prisées de l'histoire des jeux sur PC et mobiles. RollerCoaster Tycoon a été créé par le développeur de jeux légendaire Chris Sawyer et a été édité pour la première fois sur Windows PC en 1999. La série est rapidement devenue une série phare dans les jeux vidéo. Nvizzio Créations, développeur du titre mobile RollerCoaster Tycoon® Touch (TM), applaudi par la critique, est de retour comme développeur de RollerCoaster Tycoon Adventures, en apportant une nouvelle dimension et de nouvelles fonctionnalités au monde de RollerCoaster Tycoon.

La bande-annonce de présentation de RollerCoaster Tycoon Adventures est disponible sur YouTube: https://youtu.be/2YX1OoW9jjM

RollerCoaster Tycoon Adventures propose trois modes de jeu distincts pour construire et développer son empire d'attractions : Campagne, Scénario et Sandbox. Plus de 120 manèges, restaurants et magasins les plus fous garantissent une explosion de sensations dans les parcs. Quatre environnements thématiques uniques, ainsi que des options aquatiques et de gestion de terrains garantissent pour chaque parc un univers original et excitant. Devenir le Magnat des RollerCoaster n'a jamais été aussi simple !

Les caractéristiques clés du jeu incluent :

3 modes de jeu de création de parc originaux : Campagne, Scénario et Sandbox.

Le choix de sa propre aventure : une première pour la série RollerCoaster Tycoon, le tout nouveau système d'événement d'Adventure Mode rend chaque parc unique.

Une personnalisation accrue des parcs : avec plus de 50 couleurs pour personnaliser manèges, montagnes russes, magasins et restaurants et avec une multitude de propositions pour modifier l'univers du parc.

Un système de gestion intuitive : une gestion simplifiée et des outils faciles à utiliser font de RollerCoaster Tycoon Adventures l'entrée la plus accessible de la franchise RollerCoaster Tycoon et le jeu le plus adaptée à la Nintendo Switch.

Des attractions à n'en plus finir : avec plus de 120 manèges, restaurants et magasins loufoques, du modeste Manège au Roto-Drop défiant la mort, tous proposant des effets innovants.

Une grande flexibilité du jeu : grâce aux contrôleurs Joy-Con (TM) de Nintendo Switch ou avec les commandes à écran tactile pour jouer comme souhaité. RollerCoaster Tycoon Adventures fonctionne à 1080p en mode TV et 720p en mode ordinateur de poche.

