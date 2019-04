Atari : annonce la cotation secondaire de l'action Atari au Nasdaq First North à Stockholm

Les valeurs mobilières mentionnées dans l'annonce n'ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État ni des lois sur les valeurs mobilières dans tout autre État ou juridiction des États-Unis et ne peuvent par conséquent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement du Securities Act et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction des États-Unis concerné. La Société n'envisage pas d'enregistrer ces valeurs mobilières ou de réaliser une offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis.

Le premier jour de négociation des certificats de dépôt suédois de la Société est prévu pour le 25 avril 2019. Dans le cadre de cette cotation, Atari va lancer une offre de ses certificats de dépôt suédois sur le marché Nasdaq First Stockholm réservée aux particuliers d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 millions de couronnes suédoises (soit environ 1 million d'euros) à travers la banque Nordnet AB en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande. La période de souscription s'étendra du 8 avril au 21 avril 2019 et les termes et conditions de l'offre seront disponibles sur le site internet de Nordnet (www.nordnet.se). Un descriptif de la Société conforme au règlement de Nasdaq First North a été approuvé par Nasdaq Stockholm AB et sera publié sur le site internet des relations investisseurs de la Société ( www.atari-investisseurs.fr ) .

Certains sujets abordés dans ce communiqué peuvent constituer des données à caractère prévisionnel. Des données

à caractère prévisionnel ne constituent pas des faits historiques et peuvent être identifiées par l'utilisation de termes comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « sera », « pourrait », « continuer »,

«devrait » et d'autres expressions similaires. Cela s'applique particulièrement aux déclarations liées aux résultats futurs, à la situation financière, aux flux de trésorerie, aux plans et attentes liés à l'activité et à la gestion de la Société, à la croissance et rentabilité future, à l'environnement économique et règlementaire et à d'autres facteurs affectant la Société, dont beaucoup sont basés sur des hypothèses supplémentaires, telles qu'une absence de changement de l'environnement politique, juridique, fiscal, des conditions économiques et de marché, ou des lois en vigueur (incluant de manière non exhaustive les normes et méthodes comptables et la politique fiscale), qui peuvent avoir une importance ou non pour les résultats de la Société ou sa capacité à opérer. Même si la Société estime que ces hypothèses étaient raisonnables quand elles ont été émises, ces hypothèses sont de manière inhérente sujettes à des risques connus et inconnus significatifs, des incertitudes, des contingences et d'autres facteurs importants qui sont difficiles ou impossibles à prédire, et se situent en dehors de son contrôle. De tels risques, incertitudes, contingences et autres facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements réels différent sensiblement des attentes exprimées ou suggérées par de telles données à caractère prévisionnel dans ce communiqué.

Des investisseurs potentiels ne devraient donc pas se fier indûment aux données à caractère prévisionnel continues dans le présent communiqué, et il est fortement recommandé aux investisseurs potentiels de lire les parties de la Company Description qui incluent une description plus détaillée des facteurs qui pourraient affecter l'activité de la Société et le marché dans lequel elle opère.

Les informations, opinions et les données à caractère prévisionnel contenues dans ce communiqué n'ont de valeur qu'à la date du document et pourraient subir des modifications sans préavis.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.comet www.atari-investisseurs.fr.Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code Isin FR0010478248, mnémo ATA) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 atari@calyptus.net

Ceci est une information qu'Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L'information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 5 avril 2019 à 8h00.

