ATARI cède à THQ Nordic les franchises Alone in the Dark et Act of War pour un montant de 735 000 Euros

Paris le 20 septembre 2018 - Atari annonce la cession à THQ Nordic des franchises Alone in the Dark et Act of War pour un prix de 735 000 euros.

L'acquisition de ces propriétés intellectuelles est gérée par THQ Nordic, basée à Karlstad en Suède. Les activités opérationnelles, distribution, ventes et développements de nouveaux contenus seront confiés à THQ Nordic GmbH à Vienne en Autriche.

Pour Atari, l'opération est sans incidence sur le niveau actuel de chiffre d'affaires et de profitabilité, puisque cette licence n'était pas contributrice sur l'exercice en cours ou sur les exercices futurs.

Cette cession donne lieu à l'enregistrement du produit d'exploitation correspondant au prix de cession, soit 735 000 euros. Elle contribuera pour 485 000 euros au résultat opérationnel de l'exercice clos le 31 mars 2019.

« Cette cession fait partie de l'arbitrage de notre portefeuille de marques. Nous n'avions aucun plan à court terme pour ces deux franchises et nous préférons nous concentrer sur le catalogue de plus de 200 jeux Atari. » a déclaré Frédéric Chesnais, Président-Directeur Général d'Atari.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com.

