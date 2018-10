Atari : confirme son objectif de croissance rentable

24/10/2018 | 10:07

Fort de plusieurs lancements prévus par sa division Atari Games, le groupe Atari annonce ce matin confirmer son objectif de croissance rentable sur l'exercice en cours, qui se terminera le 31 mars prochain.



Parmi ces lancements prévus dans les prochaines semaines, citons notamment 'RollerCoaster Tycoon Touch', 'RollerCoaster Tycoon Joyride', 'Citytopia', 'Days of Doom' ou encore 'Ninja Golf'.



La liste de ces jeux, essentiellement pour plateformes mobiles mais aussi pour PS4 et Nintendo Switch, repose, indique Atari, sur 'une combinaison de franchises existantes et de nouveautés'.





