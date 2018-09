Atari : création de 4 directions opérationnelles

20/09/2018 | 09:57

Atari annonce ce jour la création de quatre directions opérationnelles : Atari Games (consacré aux jeux vidéo), Atari Casino (jeux de casinos en ligne et e-sport), Atari VCS (hardware) et Atari Partners (partenariats et technologie).



Le groupe de divertissement interactif et de licences multiplateforme justifie cette création par sa croissance, et par sa volonté 'd'accélérer les dynamiques et les cycles de développement spécifiques à chacune de ces activités' afin d'exploiter 'au mieux la marque Atari et ses propriétés intellectuelles'.



'Nous avons désormais passé le cap des 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous générons des profits, notre trésorerie nette est positive et nous posons les bases des développements des 3 années à venir. Cette organisation en 4 pôles d'activités complémentaires, chacun dirigé par un Manager expérimenté, reflète les meilleures opportunités identifiées. Elle a pour objectif d'accélérer le développement du Groupe qui poursuit sa stratégie de croissance rentable', explique en effet Frédéric Chesnais, président directeur général d'Atari.





