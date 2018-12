Atari : hausse de 87% du ROC au 1er semestre

20/12/2018 | 10:11

Atari publie ce jeudi un résultat net de 1,8 million d'euros au titre de son premier semestre 2018-19, contre 1,1 million un an plus tôt (+60%), accompagné d'un résultat opérationnel courant en hausse de 87%, porté à 2,2 millions d'euros.



'Cette amélioration résulte de la forte croissance de l'activité, d'un facteur de saisonnalité favorable des activités de licences au 1er semestre de l'exercice en cours, combinés à un contrôle des coûts de développement et des frais généraux. La cession de droits (Alone in the Dark, Act of War) contribue en outre pour 0,5 million d'euros à ce résultat opérationnel courant', indique le groupe.



L'éditeur de jeux vidéo a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 10,8 millions d'euros sur la période, en croissance de 27%.



Atari confirme ses objectifs pour l'exercice 2018-19, à savoir une croissance de l'activité, une amélioration de la profitabilité et la génération de trésorerie, le tout avec une saisonnalité similaire à celle de l'exercice précédent.





