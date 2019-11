Atari : prépare le lancement de l'Atari VCS

28/11/2019 | 12:29

Le groupe Atari annonce ce jeudi que les dernières phases de test et de développement sont en cours pour le lancement de l'Atari VCS, prévu pour mars 2020 aux États-Unis.



'Les unités pré-commandées dans le cadre de la campagne Indiegogo bénéficieront toujours d'une livraison en avant-première mondiale. Atari annonce également que l'Atari VCS sera compatible avec le moteur de jeux Unity, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur et accès à une grande de variété de jeux', explique Atari.



L'Atari VCS est une console de jeu mi-rétro, mi-moderne, permettant également de profiter de contenus multimédias en streaming et d'applications personnelles. Le mode Atari Sandbox permet, par ailleurs, de transformer la machine en ordinateur personnel.



Le prix de l'Atari VCS débute à 249,99 dollars pour le modèle de base, pour atteindre 389,99 dollars pour l'un des trois packs 'All-In' Atari VCS 800.



