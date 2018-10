Atari présente son catalogue de jeux pour les fêtes 2018 et début 2019 et confirme son objectif de croissance rentable pour l'exercice en cours

Paris, le 24 octobre 2018 - Le Groupe Atari annonce les dates de sortie des prochains jeux de la division Atari Games pour les fêtes 2018 et début 2019. Atari Games est, avec Atari Casino, Atari

VCS et Atari Partners, l'une des 4 divisions du Groupe dont les caractéristiques et indicateurs-clés sont présentés sur Atari Business Units.

Fort de la richesse de ces lancements, Atari confirme son objectif de croissance rentable sur l'exercice en cours (1er avril 2018 au 31 mars 2019).

Ce calendrier couvre les titres suivants :

● RollerCoaster Tycoon Touch a bénéficié d'une part du succès obtenu en juillet 2018 avec les premiers parcs aquatiques, et d'autre part du lancement en septembre 2018 d'une série de restaurants en collaboration avec Jonathan Foodgod, rendu célèbre par ses contributions aux séries de télé-réalité autour de la famille Kardashian et qui fédère une communauté de près de 3 millions de fans. Le mois d'octobre 2018 voit la sortie d'un événement Halloween ; en novembre et décembre 2018, une nouvelle série de parcs aquatiques sera disponible, compte tenu des succès de l'été ;

● RollerCoaster Tycoon Joyride pour PlayStation 4, approuvé en Europe et aux Etats-Unis par Sony® et qui offre une fonctionnalité exclusive en Réalité Virtuelle, est sorti le 23 octobre 2018 en version digitale en Europe (distributeur : Bigben Interactive). La version américaine sortira sur le premier trimestre 2019 (distributeur : atGames) ;

● Citytopia, développé en partenariat avec NVizzio Créations, est un jeu de simulation original utilisant le moteur de RollerCoaster Tycoon Touch et qui sortira mondialement le 13 décembre 2018. Ce jeu permet aux joueurs de construire la ville de leurs rêves et de la développer au fur et à mesure de la progression de la simulation ;

● Food Truck Frenzy, jeu mobile en partenariat avec Jonathan Foodgod, sortira mondialement le 20 décembre 2018 ; c'est un jeu multijoueur de type Match 3, toujours très populaire ;

● Days of Doom, développé en partenariat avec Phosphor Studios, est un des premiers jeux de survie sur plateformes mobiles et sortira le 14 décembre 2018 en version bêta avec un lancement mondial le 19 février 2019 ; ce jeu permet aux joueurs de gérer leurs bases vie dans un monde infesté et de renforcer leurs défenses pour faire face à des hordes de zombies de plus en plus puissantes ;

● Ninja Golf, développé en partenariat avec Alpha Dog Studios, sortira mondialement le 26 février 2019 ; ce jeu pour mobiles est la reprise du célèbre jeu d'Atari qui parvient habilement à combiner parcours de golf et parcours Ninja ;

● RollerCoaster Tycoon Adventures pour Nintendo Switch®, approuvé par Nintendo®, est la première version de la franchise sur cette plateforme phare. Le jeu sortira en novembre 2018 sur des premiers pays en Europe (distributeur : Bigben Interactive) et sur le premier trimestre 2019 aux Etats-Unis (distributeur : atGames). La Nintendo Switch a une base installée de plus de 20 millions d'unités et est désormais la plateforme de référence pour les jeux de type handheld. RollerCoaster Tycoon Adventures offre des fonctionnalités spécifiques tirant pleinement partie du potentiel de la Nintendo Switch et a vocation à s'imposer sur cette plateforme.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le Groupe Atari a aussi accompagné ses partenaires pour commercialiser une série de produits sous licence de marque. Ces produits sous licence sont disponibles en Europe et/ou aux Etats-Unis, et recouvrent notamment :

● La console de poche sortie par PQube, Ltd (Blaze) en Europe qui offre 50 jeux historiques d'Atari pour un prix d'entrée attractif (Console de poche Atari) ;

● Les consoles de jeux d'arcade avec Tastemakers, LLC, qui ciblent le marché des particuliers aux Etats-Unis(Home Arcade Atari);

● Ou encore la nouvelle série 9 de l'Atari Flashback, sous licence avec atGames, qui offre plus de 100 jeux publiés par Atari ou par d'autres éditeurs, et dont le succès depuis près de 15 ans n'est plus à démontrer(Atari Flashback 9).

Ces produits contribuent à l'activité d'Atari Games essentiellement sous la forme de royautés qui contribuent à la profitabilité nette du Groupe et confortent ainsi ce dernier dans la réalisation de son objectif de croissance rentable pour l'exercice en cours.

