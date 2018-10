ATARI reçoit la désignation « Nasdaq International Select »

Création du ticker « PONG-F » sur le compartiment OTC américain

pour faciliter l'accès des investisseurs au marché de l'action Atari

Paris, le 3 octobre 2018 - Le Groupe Atari annonce avoir reçu l'affiliation au programme « Nasdaq International Select ». Cette affiliation NASDAQ, combinée avec la création du ticker PONG-F sur le compartiment OTC américain, a pour objectif de faciliter les transactions sur l'action Atari pour les investisseurs américains en leur permettant de les traiter sur ce marché. Elle n'entraine pas la création d'actions supplémentaires.

Lancé fin 2015 par la place de marché américaine Nasdaq, le programme « Nasdaq International Designation » offre un label de qualité et améliore la visibilité des actions étrangères pour les investisseurs américains. Il donne également accès aux émetteurs à un ensemble de ressources techniques leur permettant de mieux répondre aux demandes spécifiques de cette base d'investisseurs.

En outre, la création d'un nouveau ticker (« PONG-F ») sur le compartiment OTC aux Etats-Unis permet à ces investisseurs de bénéficier de procédures administratives simples, proches de celles des actions de sociétés américaines, pour l'achat/vente d'actions Atari.

Cette affiliation n'a aucune incidence sur l'action Atari qui reste cotée sur le marché d'Euronext Paris (compartiment C, code Isin FR0010478248, mnémo ATA) et réglementée par l'AMF. En particulier, le nombre d'actions en circulation et les règles boursières applicables restent inchangés.

Frédéric Chesnais, Président directeur général et principal actionnaire d'Atari, commente : « Atari est une marque particulièrement emblématique aux Etats-Unis. Face à la demande des investisseurs, nous avons souhaité disposer d'une visibilité supplémentaire au sein de la communauté américaine et disposer de mécanismes de trading en dollar, adaptés à ces publics ».

Avertissements

Les sociétés membres du programme « Nasdaq International Designation » ne sont pas cotées ou négociées sur le Nasdaq et ne sont pas soumis aux règles et normes applicables aux titres cotés ou négociés sur ce marché. Le programme n'impose pas d'obligation de dépôt auprès de la SEC (autorité de marché américaine), mais les émetteurs du programme doivent démontrer leur conformité avec les normes de leur régulateur domestique pour leurs publications les plus récentes. Pour en savoir plus :

http://www.business.nasdaq.com/list/international-designation

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d'exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d'Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d'autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Calyptus - Marie Calleux

Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net



Marché « OTC » (« over the counter ») : marché hors cote, de gré à gré.

