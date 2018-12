Atari : ® s'associe à Animoca Brands pour créer des versions blockchain de jeux RollerCoaster Tycoon® Touch™ et Goon Squad™ 

Atari® s'associe à Animoca Brands pour créer des versions blockchain de jeux Atari RollerCoaster Tycoon® Touch™ et Goon Squad™

Paris, France et Hong Kong, Chine - le 18 décembre 2018 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd’hui la signature d'un contrat de licence avec Animoca Brands Limited, une filiale de Animoca Brands Corporation Limited (cotée sur l’ASX : code "AB1"). Cet accord confère à Animoca Brands les droits de production et de publication de versions blockchain des populaires titres de jeux mobiles Atari RollerCoaster Tycoon Touch et Goon Squad à l’échelle mondiale (excluant Chine, Hong Kong, Taïwan et Macao).

Dans le même temps, Animoca Brands et Atari ont également conclu un protocole d’accord en vue de développer un partenariat stratégique afin d’explorer les opportunités mutuelles dans les domaines des jeux vidéos, du développement de produits et des blockchain principalement.

RollerCoaster Tycoon Touch a enregistré plus de 19 millions de téléchargements dans le monde et a bénéficié du lancement réussi de l'extension du parc aquatique en juillet 2018 et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités en septembre 2018 en partenariat avec Foodgod (alias Jonathan Cheban), célèbre pour ses apparitions dans la télé-réalité « Keeping Up with the Kardashians », qui réunit une communauté de 3 millions d'adeptes.

Goon Squad transporte les joueurs dans un monde souterrain dominé par des gangsters, des jeux d'argent et des combats rapides. Les joueurs peuvent tracer un chemin allant du modeste Goon au tout-puissant Parrain dans le titre de jeu gratuit, en collectant des cartes pour gravir les échelons et construire l’empire criminel ultime.

Sur la base de cet accord, Animoca Brands produira et publiera des versions basées sur la technologie blockchain des jeux Atari RollerCoaster Tycoon Touch et Goon Squad. Les nouveaux titres intégreront des jetons non fongibles (NFT). La durée de l'accord s'étend jusqu'au 31 mars 2022.

Animoca Brands prévoit de publier les jeux au cours du deuxième semestre de 2019.

En contrepartie de la licence de développement et de publication des Jeux, Animoca Brands versera à Atari une garantie minimale de 250 000 USD sur les revenus futurs, payable en actions de la société (cotée sur l’ASX : code "AB1"). Une part des revenus sera versée à Atari lorsque les revenus bruts générés par les jeux dépasseront 500 000 USD.

Les actions offertes en contrepartie à Atari seront soumises à une période de conservation de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur et seront libérées conformément au calendrier prévu jusqu’au 31 août 2019.

Yat Siu, co fondateur et Président d’Animoca Brands, commente : « Cet accord représente un moment privilégié pour moi car j'ai commencé ma carrière chez Atari et aujourd'hui, Atari devient actionnaire d'Animoca Brands. La franchise RollerCoaster Tycoon est, comme beaucoup de propriétés d’Atari, d’une persistence exceptionnelle, elle existe depuis deux décennies. Compte tenu des éléments stratégiques et commerciaux de ce jeu de simulation incroyablement amusant et emblématique, c'est un candidat idéal pour l'adaptation aux technologies blockchain. »

Frédéric Chesnais, principal actionnaire et Président-directeur général d’Atari, ajoute : « Nous sommes fiers et ravis de nouer cette relation stratégique à long terme avec Animoca Brands, qui nous permet également de devenir actionnaire de l'un des innovateurs les plus passionnants du monde du jeu décentralisé. Nous espérons que cet accord ouvrira la voix à de nouvelles coopérations sur d’autres produits du catalague Atari. »

