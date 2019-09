ATEME LANCE TITAN PLAYOUT, UNE SOLUTION DE CREATION DYNAMIQUE DE CHAINES, DE PROGRAMMATION VIRTUELLE ET DE TELEVISION PERSONNALISEE (03/09/2019 20:50)

PARIS, DENVER, SINGAPOUR, SAO PAULO, 3 septembre 2019 - ATEME (code ISIN : FR0011992700), nouveau leader des solutions de diffusion vidéo pour les opérateurs câble, satellite, télécom, terrestre et OTT présente aujourd'hui TITAN Playout, sa nouvelle solution de création dynamique de chaînes qui permet une programmation virtuelle et une expérience de télévision personnalisée. Extension de la solution TITAN, TITAN Playout s'adapte à des systèmes de diffusion polyvalents, à la création de chaînes événementielles et à la programmation automatique.

Grâce à TITAN Playout, ATEME offre aux fournisseurs de contenus, diffuseurs, opérateurs de télévision et nouveaux médias une solution de diffusion inédite promettant un rendu, une flexibilité et une disponibilité de haut niveau. Cette solution innovante est la réponse parfaite à la demande croissante de contenus vidéo sur mesure : elle permet à la fois une création efficace de chaînes linéaires 24h/24, 7j/7 et aussi facilite la création de chaînes pop-up pour des événements de court terme ou une programmation personnalisée sur des services D2C/OTT.

TITAN Playout se base sur les modules fondamentaux d'encodage/multiplexage/packaging de la solution TITAN, déjà utilisés par les diffuseurs du monde entier à destination de centaines de millions de spectateurs. En outre, elle s'appuie sur un système polyvalent qui s'accompagne d'un ensemble de fonctionnalités flexibles de création et de prise en main des chaînes. Avec TITAN Playout, chaque chaîne peut être créée précisément avec des opérations telles que la rediffusion, la rediffusion live, les superpositions graphiques et le traitement audio/vidéo.

Par ailleurs, la solution d'ATEME comprend un « Media Asset Manager » complet, conçu pour valoriser les bibliothèques de vidéos linéaires ou à la demande. Elle intègre également une fonction intelligente d'édition de programmes hors ligne destinée à préparer efficacement des playlists de chaînes et à générer des grilles de programmation virtuelles. Enfin, grâce à son architecture microservices virtualisée native, TITAN Playout peut être déployée sur site ou dans le cloud, ce qui réduit les dépenses d'investissement et opérationnelles tout en assurant un fonctionnement optimal.

« Nous sommes ravis de proposer une solution unifiée et tout intégrée non seulement pour créer, mais aussi pour diffuser des chaînes personnalisées pour la TV et l'OTT » commente Pierre Baumgartner, File & Workflow Product Owner chez ATEME. « Ce positionnement tout-en-un assure une interopérabilité complète entre les systèmes de diffusion et de compression et optimise ainsi le fonctionnement au quotidien, sur toute la chaîne de diffusion vidéo. »

Retrouvez ATEME à l'IBC 2019 à Amsterdam au stand D71, hall 1 du 13 au 17 septembre pour assister à une démonstration de TITAN Playout.

Prochaine publication :

26 septembre 2019 : Résultats semestriels 2019

À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 18 pays, ATEME est riche de plus de 260 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2018, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 56,5 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

