ATEME : les conditions sont là pour un retour à la rentabilité

Ateme a essuyé au premier semestre une perte nette de 1,2 million d’euros contre une perte de 3,2 millions d’euros, un an plus tôt. La perte opérationnelle a suivi la même tendance, passant de 3,3 millions d’euros au premier semestre 2018 à 1,3 million d’euros cette année. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la diffusion vidéo est ressorti à 30,1 millions d’euros, en croissance de 29 % en glissement annuel et de 24 % à taux de change constant.La trésorerie s'élevait à 4,5 millions d’euros au 30 juin 2019, contre 6,3 millions d’euros au 31 décembre 2018.Cette variation reflète essentiellement la perte nette du 1er semestre et devrait s'améliorer avec la rentabilité sur les trimestres à venir.Compte tenu de cette saisonnalité du groupe, la baisse importante de la perte opérationnelle courante au premier semestre 2019 crée les conditions d'un retour à la rentabilité au second semestre et pour l'ensemble de l'exercice 2019.Ateme confirme ainsi l'objectif qu'il s'est fixé de réaliser une croissance annuelle de plus de 20 % par an sur la période 2019-2020, avec une amélioration de la marge brute et de la rentabilité.