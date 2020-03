ATEME : suspend ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ateme a publié un résultat net 2019 de 4,6 millions d'euros, contre 1,7 million d'euros un an auparavant. Le résultat opérationnel du l'infrastructure de diffusion vidéo est, lui, passé de 1,3 million d'euros à 6 millions d'euros entre 2018 et 2019. Le mix produit plus favorable avec une accélération des ventes de logiciels se traduit par une marge de 54,4 % en 2019, soit cinq points de plus qu'en 2018. Le chiffre d'affaires est ressorti à 66,3 millions d'euros, en croissance de 17 % par rapport à 2018 (+14 % à taux de change constant).Les capitaux propres s'élèvent à 27,1 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 21,5 millions d'euros en 2018. Compte tenu de l'activité soutenue, le cashflow augmente de 4,1 millions d'euros. La trésorerie s'élève à 10,3 millions d'euros contre 6,2 millions d'euros en 2018. Au 31 décembre 2019, la dette financière nette s'établit à -3,7 millions d'euros (excédent de trésorerie).Compte tenu du degré d'incertitudes liées à la pandémie et ses effets sur les marchés que nous desservons, le groupe suspend de manière temporaire ses objectifs financiers de 20 % de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de la rentabilité pour l'exercice en cours." L'impact de la pandémie de Covid-19 devrait conduire certains de nos clients à différer leurs décisions d'investissement. Ateme présente néanmoins une excellente capacité de résilience dans ce contexte étant donné que la poussée massive de l'utilisation des réseaux devrait accroître le besoin de solutions efficaces en matière de compression" a déclaré Michel Artières, Président-Directeur général .