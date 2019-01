Ateme : ATEME NOMME RÉMI BEAUDOUIN AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE

Paris, le 7 janvier 2019 – ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, annonce ce jour la nomination de Rémi Beaudouin en tant que Directeur de la stratégie.

M. Beaudouin prendra, sous la supervision du Président Directeur Général, Michel Artières, la direction des initiatives stratégiques et marketing de l'entreprise à l'échelle mondiale. Son rôle au sein d'ATEME consistera à poursuivre le développement d'innovations en matière de modèle d'engagement et de solutions. En s'appuyant sur l'expertise reconnue de la société dans la compression vidéo, il nouera des partenariats stratégiques clés, étoffera le portefeuille de solutions de diffusion vidéo au-delà des solutions existantes Kyrion et TITAN qui ont permis à l'entreprise de maintenir une croissance annuelle moyenne de +25 % ces dix dernières années, et continuera à disrupter le marché grâce à de nouveaux concepts reposant sur des technologies hybrides sur site et dans le cloud.

« Rémi a joué un rôle déterminant dans le succès d'ATEME depuis qu'il a pris la direction du marketing produit en 2011, indique M. Artières. J'ai été impressionné par son énergie permanente et sa capacité à apprendre, comprendre, analyser et élaborer une stratégie sur n'importe quel nouveau sujet en un temps record. »

« Depuis sa création, ATEME compte parmi les chefs de file de l'expertise vidéo sans jamais cesser d'innover, se félicite M. Beaudouin. Je suis ravi de contribuer à la vision de l'entreprise en aidant les fournisseurs de contenus et de services dans leur transition des traitements vidéo à l'ère de l'IP et à atteindre le plus grand public possible avec une efficacité maximale. L'avenir s'annonce prometteur. »

M. Beaudouin exerçait dernièrement en qualité de VP Marketing au sein d'ATEME qu'il a rejoint en septembre 2005. À ce poste, il a constitué une remarquable équipe marketing composée à la fois de talents formés en interne et d'experts reconnus dans le secteur. Son équipe et lui-même ont travaillé en coopération avec la R&D d'ATEME pour commercialiser les solutions Kyrion et TITAN qui ont remporté l'adhésion du marché.





À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 14 pays, ATEME est riche de plus de 260 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2017, ATEME a servi près de 350 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 48,6 millions d'euros, en croissance annuelle de 30%, dont 91% ont été réalisés à l'export, et a affiché une rentabilité nette de 8%.

Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : B





ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président Directeur Général Caroline Lesage

Tel: +33 (0)1 53 67 36 79

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tel: +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56535-ateme_nomination-de-remi-beaudouin-en-tant-que-directeur-de-la-strategie_vdef_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews