Chiffre d'affaires en hausse de +37 %

Meilleur mix produit conduisant à un rétablissement des marges au S2

Objectifs financiers à moyen terme confirmés

Chiffre d'affaires

en milliers d'euros 2017 2018 Variation Premier semestre 20 937 23 236 +11% Troisième trimestre 11 108 15 169 +37% 9 mois 32 045 38 404 +20%

Chiffre d'affaires

en milliers d'euros 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation EMEA 11 705 12 598 +8% États-Unis / Canada 10 109 15 383 +52% Amérique latine 6 012 4 477 -26% Asie-Pacifique 4 219 5 946 +41% TOTAL 32 045 38 404 +20%

Paris, le 5 novembre 2018 - ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, annonce un chiffre d'affaires de 15,2 M€ au titre du 3ème trimestre 2018, en hausse de 35,5% à taux de change constants et de 36,6% en données publiées.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 38,4 M€, en hausse de 24% à taux de change constants et de 20% en données publiées (contre +17% à fin juin), une progression portée notamment par la solide performance enregistrée en Amérique du Nord et en Asie Pacifique.

Aux États-Unis/Canada, le chiffre d'affaires progresse de 52% et représente 40% du total du groupe, alors que la région EMEA pèse maintenant 33% du chiffre d'affaires du groupe avec une croissance annuelle de 8% ;

Les revenus progressent de 41% dans la région Asie Pacifique ;

L'Amérique latine enregistre une baisse de 26%, toujours pénalisée par un fort effet de base avec 171% de croissance au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2017.



Perspectives

Au 3ème trimestre, ATEME a délivré une meilleure performance de croissance avec un mix produit plus favorable que sur la première moitié de l'année. Le même mix produit est attendu au 4ème trimestre, confirmant un rebond des ventes de logiciel TITAN, et entrainant un rétablissement des marges dans la seconde moitié de l'année.

Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, commente : « Les neuf premiers mois de 2018 ont permis à ATEME de renforcer sa crédibilité auprès des plus grands groupes de médias et plateformes de distribution au monde. Ceci se traduit par un volume d'opportunités en croissance rapide. Ce volume d'affaires est également plus concentré sur un nombre limité d'affaires de plus grande envergure, qui devraient contribuer à augmenter la récurrence et la prédictibilité des revenus sur le long terme. »





Prochain rendez-vous

31 janvier 2019 : Chiffre d'affaires annuel 2018





À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 14 pays, ATEME est riche de plus de 260 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2017, ATEME a servi près de 350 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 48,6 millions d'euros, en croissance annuelle de 30%, dont 91% ont été réalisés à l'export, et a affiché une rentabilité nette de 8%.

