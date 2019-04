Ateme : NOMINATION DE RAY FITZGERALD EN TANT QUE VP SALES ET DIRECTEUR AMERIQUE DU NORD

Paris, 5 avril, 2019 - ATEME (ISIN: FR0011992700) annonce la nomination de Ray Fitzgerald au poste de vice-président et directeur Amérique du Nord. Ray Fitzgerald apportera à ATEME une expérience de plus de 25 ans de direction commerciale et de management opérationnel. Avant de rejoindre ATEME, Ray Fitzgerald a occupé des postes de direction clés chez Edge Gravity (Ericsson), SeaChange International, ActiveVideo Networks ou BigBand Networks. Tout au long de sa carrière, Ray Fitzgerald a développé avec succès des stratégies et des organisations commerciales efficientes pour accroître la croissance des revenus et permettre à ces sociétés de prendre des positions dominantes sur leurs marchés.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction de ATEME et de prendre la responsabilité des opérations en Amérique du Nord. ATEME s'est imposé comme le leader du secteur des solutions de compression vidéo HEVC, H264, MPEG2 pour les segments de marché de la diffusion, MVPD, DTH, IPTV et OTT. Mon objectif, et celui de l'entreprise, est de continuer à innover et à répondre parfaitement aux attentes sur tous les segments du marché, afin de poursuivre notre croissance. Notre ambition vise à renforcer notre position de leader du marché en proposant à nos clients des solutions de compression de classe mondiale », a déclaré Ray Fitzgerald.

« Des grands fournisseurs de contenus et de services ont adopté ATEME en tant que fournisseur de référence pour la diffusion vidéo au cours des dernières années. Notre attractivité et notre notoriété croissante sur le marché américain se mesure aussi à la qualité exceptionnelle des candidatures que nous avons reçues pour ce poste », a déclaré Michel Artières. "Je suis ravi d'accueillir une personne expérimentée comme Ray au sein de l'équipe de direction d'ATEME, et impatient de mettre en place avec lui les actions qui vont nous permettre de franchir de nouveaux caps ".

Prochaine publication :

Mardi 7 mai 2019 : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 18 pays, ATEME est riche de plus de 260 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2018, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 56,5 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

Libellé : ATEME – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME – Compartiment : C

ATEME RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président Directeur Général Caroline Lesage

Tel: +33 (0)1 53 67 36 79

ateme@actus.fr Anne-Catherine Bonjour

Tel: +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

