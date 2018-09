Ateme : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018 - ERRATUM

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018 - ERRATUM (2018/09/27 7:30 PM)

ERRATUM

Le résultat net du 1er semestre 2017 s'élevait à 0,3 M€ et non à -0,3 M€ comme indiqué par erreur dans le communiqué diffusé ce jour à 17h45.

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2018

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE +11 % (+18 % À TAUX DE CHANGE CONSTANT)

LE MIX PRODUIT A PESÉ SUR LA MARGE BRUTE

UN NIVEAU DE TRÉSORERIE IMPORTANT

UNE PERFORMANCE ATTENDUE EN HAUSSE AU 2ND SEMESTRE

Données consolidées (en millions d'euros) S1 2016 S1 2017 S1 2018 % Chiffre d'affaires 15,0 20,9 23,21 +11 % Marge brute 7,6 12,5 10,5 -16 % Résultat opérationnel (1,6) 1,1 (3,3) ns Résultat financier - (0,9) 0,2 ns Résultat net (1,6) 0,3 (3,2) ns

1 23 236 k€ contre un chiffre publié de 23 424 K€ après un report de chiffre d'affaires de 188 K€ sur 12 mois suite à examen des commissaires aux comptes.

Les états financiers d'ATEME pour le premier semestre 2018 ont été approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 septembre. Les commissaires aux comptes de la société ont procédé à un examen limité des informations financières de la société. Le rapport semestriel, désormais à disposition du public, a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, et est téléchargeable depuis la rubrique 'Documents financiers' du site internet d'ATEME www.investor.ateme.com.

Paris, 27 septembre 2018 - ATEME (ISIN : FR0011992700), leader mondial de la compression vidéo, publie ses résultats pour le 1er semestre clos au 30 juin 2018.

Une solide performance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 23,2 M€, en hausse de 11 % en glissement annuel et de 18 % à taux de change constant. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 13,7 M€, en hausse de 33 % après une baisse de 10 % au premier trimestre.

La zone EMEA a confirmé le retour à la croissance observée depuis 2017 avec une progression du chiffre d'affaires de 12 %. L'Amérique du Nord a maintenu son dynamisme avec une hausse de 40 % (52 % à taux de change constant). L'Amérique latine et l'Asie-Pacifique ont subi une baisse respective de 15 % et 16 % de leurs chiffres d'affaires, principalement en raison d'un effet de base défavorable par rapport à l'exercice précédent (respectivement +147 % et +175 % au S1 2017).

Le mix produit a pesé sur les marges

Comme déjà souligné, le mix produit du 1er semestre 2018 intègre une part importante de ventes de hardware à plus faible marge, dont un nombre important de serveurs vendus en parallèle du logiciel TITAN. Ce mix défavorable, conjugué aux investissements effectués dans les équipes support client (en charge du déploiement et du support des projets sur site) lors de l'exercice précédent, a pesé sur la marge brute qui s'établit à 45 % du chiffre d'affaires contre 60 % pour l'exercice 2017. Par ailleurs, les dépenses opérationnelles ont été supérieures à la croissance des ventes, à +21 %, principalement sous l'effet de la hausse des dépenses de R&D (+35 %) et Ventes & Marketing (+17 %). Les frais généraux et administratifs ont été contenus à +13 %. La pression sur la marge opérationnelle a été accentuée par l'effet de change.

Ainsi, le résultat opérationnel courant a subi une dégradation importante, présentant un déficit de 3,3 M€ contre un bénéfice de 1,1 M€ un an plus tôt.

Un niveau de trésorerie important

Les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation se sont établis à 5,8 M€ contre 4,7 M€ un an plus tôt. Le niveau de trésorerie s'élevait à 6,8 M€ au 30 juin 2018, contre 5,3 M€ au 30 juin 2017 et 2,4 M€ au 31 décembre 2017.

Au 2nd semestre 2018, ATEME devrait bénéficier d'un crédit d'impôt recherche de 1,8 M€ au titre de 2017 qui viendra renforcer ses ressources disponibles pour financer sa croissance.

Une hausse de la performance attendue au 2nd semestre

Bien qu'inférieurs aux prévisions, les résultats du 1er semestre 2018 ne traduisent ni un changement dans l'environnement opérationnel, ni de la position concurrentielle d'ATEME.

La stratégie d'ATEME reste centrée sur l'intensification du déploiement de ses solutions sur le marché pour conforter sa position de partenaire de choix auprès des plus grands groupes de médias et des plates-formes de diffusion vidéo à travers le monde. Même si cette stratégie ne se traduit pas dans les chiffres du 1er semestre 2018, ATEME a réalisé des avancées significatives à cet égard durant la période, et a continué de tisser des liens étroits avec des partenaires stratégiques de premier plan qui renforceront sa capacité à atteindre les objectifs de son plan à 3 ans.

Michel Artières, Président-directeur général d'ATEME, a commenté : « La performance financière du premier semestre 2018 a été inférieure à nos prévisions mais ne doit pas faire l'objet d'extrapolations concernant notre performance future. Nous sommes convaincus que notre stratégie visant à nous concentrer sur les plus grands comptes internationaux va porter ses fruits et que ce positionnement nous permettra de tirer encore davantage profit de la consolidation du marché. Cette stratégie entraîne une certaine volatilité en termes de croissance du chiffre d'affaires à court terme, mais nous pensons que les revenus récurrents auprès des clients internationaux permettront une linéarisation de la croissance des ventes d'ATEME à plus long terme. Nous restons confiants quant à notre capacité à atteindre notre objectif de croissance de chiffre d'affaires de plus de 20 % par an entre 2018 et 2020, et à améliorer notre rentabilité ».

Prochaine publication :

8 novembre 2018 : Chiffre d'affaires T3 2018

Libellé : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME - Compartiment : B