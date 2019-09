Ateme : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019

Chiffre d'affaires en hausse de 29 % et de 24 % à taux de change constant

Rentabilité accrue et visibilité améliorée

Confirmation des objectifs financiers

Données consolidées (en millions d'euros) S1 2018 S1 2019 % Chiffre d'affaires 23,2 30,1 +29 % Marge brute 10,5 14,1 +34 % Résultat opérationnel (3,3) (1,3) nd Résultat financier 0,2 0,1 nd Impôts (0,1) 0 nd Résultat net (3,2) (1,2) nd

Les comptes d'ATEME établis pour le premier semestre 2019 ont été approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 24 septembre. L'examen limité des informations financières de la société par son commissaire aux comptes est achevé. Le rapport semestriel tel que mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers peut être téléchargé à partir de la section « Documents financiers » du site d'ATEME https://www.investor.ateme.com/.



Paris, le 26 septembre 2019 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression vidéo, publie ses résultats au titre du 1er semestre 2019, clos le 30 juin 2019.



Performance soutenue du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier semestre ressort à 30,1 M€, en croissance de +29 % en glissement annuel et de +24 % à taux de change constant.

Les deux plus grandes régions ont confirmé leur dynamisme, avec une progression du chiffre d'affaires de 13 % pour la région EMOA et de 26 % en Amérique du Nord (18 % à taux de change constant). L'Amérique latine et la région Asie-Pacifique ont présenté des taux de croissance plus spectaculaires, avec respectivement +76 % et +41 % (66 % et 34 % à taux de change constant).



Amélioration des marges et de la rentabilité

Comme indiqué précédemment, bien que le mix produit ait été amélioré au 1er semestre 2019, la part des produits de tiers, notamment des serveurs vendus équipés de notre logiciel TITAN, est restée substantielle, limitant ainsi l'amélioration de la marge brute qui passe de 45,0 % au 1er semestre 2018 à 46,7 % au 1er semestre 2019 (+1,7 point). Par ailleurs, les charges d'exploitation ont été maîtrisées, leur progression étant limitée à +12 %, soit moins de la moitié du niveau de la croissance des ventes, avec les dépenses de R&D en progression de +13 % et les frais de vente et marketing en progression de +9 %.

En conséquence, le résultat net du 1er semestre est en nette amélioration, ressortant à 1,2 M€ contre 3,2 M€ il y a un an.



Confirmation des objectifs financiers

Au cours des cinq années écoulées depuis l'introduction en Bourse en 2014, le chiffre d'affaires du 2nd semestre a représenté en moyenne 57 % du chiffre d'affaires annuel, dépassant ainsi le chiffre d'affaires du 1er semestre de 33 %. Compte tenu de cette saisonnalité établie, la baisse importante de la perte opérationnelle courante au 1er semestre 2019 crée les conditions d'un retour à la rentabilité au 2nd semestre et pour l'ensemble de l'exercice 2019. ATEME confirme ainsi l'objectif qu'il s'est fixé de réaliser une croissance annuelle de plus de 20 % par an sur la période 2019-2020, avec une amélioration de la marge brute et de la rentabilité.

En outre, la société enregistre une progression constante de son ratio de chiffre d'affaires récurrent à travers la combinaison d'engagements pluriannuels conclus avec ses clients les plus emblématiques, comptabilisés en capex, et d'accords d'abonnement signés avec des acteurs émergents, comptabilisés en opex. Ce ratio sera communiqué à partir de janvier 2020.



Une trésorerie maîtrisée

La trésorerie s'élevait à 4,5 M€ au 30 juin 2019, contre 6,3 M€ au 31 décembre 2018. Cette variation reflète essentiellement la perte nette du 1er semestre et devrait s'améliorer avec la rentabilité sur les trimestres à venir.



Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, a commenté : « Le 1er semestre 2019 est conforme à nos attentes et tous les éléments sont réunis pour qu'ATEME réalise ses objectifs, financiers comme opérationnels : un leadership technologique avec les codecs de nouvelle génération AV1 et VVC optimisés par l'intelligence artificielle, des marques d'intérêt significatives pour la nouvelle solution TITAN Playout lancée à l'IBC d'Amsterdam avec une fréquentation du stand en hausse de 55 %, et un ratio croissant de contrats pluriannuels avec des comptes stratégiques, qui améliore la visibilité de notre trajectoire de chiffre d'affaires. »



Prochaine publication :

5 novembre 2019 : chiffre d'affaires du T3 2019







À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 18 pays, ATEME est riche de plus de 274 collaborateurs (au 30 juin 2019), dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2018, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 56,5 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

