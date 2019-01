Ateme : nomination d'un directeur de la stratégie

08/01/2019 | 12:06

Ateme annonce la nomination de Rémi Beaudouin en tant que directeur de la stratégie : il prendra ainsi, sous la supervision du PDG Michel Artières, la direction des initiatives stratégiques et marketing de l'entreprise à l'échelle mondiale.



Son rôle consistera à poursuivre le développement d'innovations en matière de modèle d'engagement et de solutions. Il nouera des partenariats stratégiques clés et étoffera le portefeuille de solutions de diffusion vidéo.



Rémi Beaudouin exerçait dernièrement en qualité de VP Marketing au sein d'Ateme qu'il a rejoint en septembre 2005. Son équipe et lui-même ont travaillé en coopération avec la R&D de la société pour commercialiser les solutions Kyrion et Titan.



