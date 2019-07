CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2019 : +29 % (+24 % à taux de change constants) (18/07/2019 17:45)

Croissance du chiffre d'affaires du premier semestre conforme aux objectifs de l'exercice

Premier succès du modèle par engagements pluriannuels

Confirmation des perspectives financières

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 2018 2019 Variation Premier trimestre 9 563 13 586 +42 % Deuxième trimestre 13 672 16 493 +21 % Premier semestre 23 236 30 080 +29 % S1 à taux de change constants 23 236 28 771 +24 %

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR S1 2018 S1 2019 Variation EMOA 8 780 9 916 +13 % États-Unis / Canada 8 506 10 691 +26 % Amérique latine 3 090 5 450 +76 % Asie-Pacifique 2 859 4 023 +41 % TOTAL 23 236 30 080 +29 %

Données soumises à un examen restreint des commissaires aux comptes d'ATEME.

Paris, 18 juillet 2019 - ATEME (code ISIN : FR0011992700) annonce un chiffre d'affaires de 30,1 millions d'euros au premier semestre clos le 30 juin 2019, en hausse de 29 % en données publiées et de 24 % à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 16,5 millions d'euros, en augmentation de 21 % en données publiées.

En termes géographiques, les quatre régions ont participé à la croissance du premier semestre :

Le chiffre d'affaires de la région EMEA a progressé de 13 % en glissement annuel, à 9 916 k€ ;

a progressé de 13 % en glissement annuel, à 9 916 k€ ; La région États-Unis/Canada a enregistré un chiffre d'affaires de 10 691 k€, en hausse de 26 % (18 % à taux de change constants). Le chiffre d'affaires devrait encore augmenter grâce au déploiement réussi des engagements pluriannuels avec les principaux clients ;

a enregistré un chiffre d'affaires de 10 691 k€, en hausse de 26 % (18 % à taux de change constants). Le chiffre d'affaires devrait encore augmenter grâce au déploiement réussi des engagements pluriannuels avec les principaux clients ; L'Amérique latine et l'Asie-Pacifique ont affiché une croissance respective de 76 % et 41 % de leur chiffre d'affaires (66 % et 34% à taux de change constants). Le chiffre d'affaires cumulé de 9 473 k€ de ces régions se rapproche à présent du niveau de celui des régions EMEA et Amérique du Nord.

Perspectives

Alors que notre mix produits entre ventes matérielles et logicielles s'est amélioré par comparaison avec le premier semestre 2018, la part des produits de tiers, notamment des serveurs vendus équipés de notre logiciel TITAN, reste importante, limitant d'autant l'amélioration de la marge brute de la période.

Parallèlement, nous poursuivons l'exécution de notre plan d'investissement, ce qui implique que la marge d'exploitation devrait se situer en terrain négatif au premier semestre 2019.

Nous restons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie de croissance, en particulier sur :

le développement de partenariats avec nos clients les plus emblématiques au travers d'engagements pluriannuels. Cette stratégie commence à porter ses fruits, la conclusion de plusieurs contrats étant attendue au second semestre, ce qui sécurisera notre trajectoire de croissance à l'horizon 2020 et au-delà ;

l'élargissement de notre base de clients aux purs acteurs OTT, en complément de notre portefeuille classique de fournisseurs de services et de contenu qui déploient déjà TITAN aussi bien pour la diffusion traditionnelle que par contournement ;

le lancement d'innovations de produits afin d'élargir notre marché adressable total, avec l'annonce prochaine d'une solution de « playout » de nouvelle génération à l'occasion de l'IBC qui se tiendra à Amsterdam en septembre.

Michel Artières, Président-Directeur Général d'ATEME, a déclaré : « Le chiffre d'affaires du premier semestre a été conforme à notre objectif de croissance annuelle de 20 %. Nous sommes satisfaits de cette performance, qui intervient en même temps que la signature de plusieurs contrats pluriannuels. La consolidation de ce carnet de commandes en pleine croissance avec un solide « pipeline » commercial nous donne toute confiance en notre capacité à enregistrer un important rebond des marges et à renouer avec la rentabilité au cours du second semestre et pour l'ensemble de l'exercice ».

Prochaine publication :

26 septembre 2019 : Résultats semestriels 2019

À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 18 pays, ATEME est riche de plus de 260 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2018, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 56,5 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

Libellé : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME - Compartiment : C