billroms - Chapeau Volvo , mais pourquoi t'es venu sur ATEME ?.. Concernant les phase de Weinstein , vous avez 4 phases:

-phase 1 , la phase de fondation , où les forces acheteurs/vendeurs s'équilibre, sur ce titre je dirai ici début novembre 2015 au 20 octobre 2016 .



-phase2 : phase d'avancée , où il y a une grosse phase de hausse le cours est orienté à la hausse au dessus de sa MM30 ou ses MM qui sont elles même orientées à la hausse, graphiquement qui commence ici le 21 octobre 2016 , souvent il y a un pull back personnellement j'aurai attendu aux alentours du 30/12 la hausse reprends les volumes suivent donc on peut penser qu'il s'agit du début d'une phase II et non une fausse alerte. En plus ici tout retour sur les MM offre un rebond et la continuité de la hausse comme les 26 janvier 2017 , les 2 mars 2017 etc .. Un pyramidage depuis décembre aurait pu être mis en place quasi sans problème ^^.



-phase 3 : phase plafond , en gros la force de la hausse perds de son dynamisme , ceux placés depuis la phase 1 ou 2 prennent leur bénéfices , les MM s'aplatissent et un trading range latéral se forme . Soit on repars pour une nouvelle phase de hausse (phase 2 bis) soit on part en phase 4.



-phase 4 : la chute , le cours part à la baisse , le cour passe sous sa MM30 ou ses MM etc..et les vadeurs arrivent ^^.



C'est un résumé rapide des phases de Weinstein , technique intéressante pour les travers en swing ou pour les investisseurs afin de mieux gérer leurs portefeuilles LT