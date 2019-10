ATENOR : 2019.10.10 - Art for Cities, un voyage inédit à travers 8 villes européennes par le photographe Benoit Feron

Communiqué de presse

ART FOR CITIES, UN VOYAGE INEDIT A TRAVERS 8 VILLES EUROPEENNES

PAR LE PHOTOGRAPHE BENOIT FERON

La Hulpe, le 10 octobre 2019

Agir pour la ville, c'est l'embellir, la faire vivre, la rendre attractive pour ceux qui y vivent, y travaillent, s'y amusent ou simplement y passent. Désireux de pousser un peu plus loin son rôle d'acteur urbain, ATENOR a choisi de proposer un regard décalé sur la ville au travers du Street Art. Une manière de revisiter des lieux, de mettre en exergue le présent d'un quartier, pour en imaginer son futur.

C'est ainsi qu'est né le partenariat avec le photographe BENOÎT FERON. Avocat de profession, BENOÎT FERON est également un photographe belge reconnu. Il est l'auteur de plusieurs livres et a été largement exposé en Belgique et en France. Il a également remporté plusieurs prix, dont celui de la meilleure photographie attribuée à l'exposition «L'Art pour l'Accueil».

Partageant la même passion pour la ville, son histoire, ses citoyens et son évolution, ATENOR et BENOÎT FERON se sont associés pour lancer l'exposition « Art for Cities ».

Le Street Art fait partie intégrante de l'histoire de nos villes, c'est une richesse créée par les citoyens au fil du temps. Souvent caché et temporaire, le Street Art nous raconte le passé des villes et participe à l'élaboration de leurs futurs. C'est un art accessible, une liberté d'expression à portée de tous, qui fait vivre la ville, ses habitants, son paysage, son architecture.

En tant qu'acteur urbain européen, ATENOR souhaite susciter l'intérêt et dévoiler les beautés du Street Art à travers l'Europe, souvent méconnues ou mal interprétées par la population urbaine. L'art urbain est précurseur, annonciateur d'une évolution en gestation de la ville ; il anime et transforme des lieux abandonnés. Participer à l'évolution de la ville, redonner vie à des quartiers, ce sont bien là les missions qu'ATENOR s'est donné. Le choix de cette exposition s'est donc naturellement imposé.

Pour réaliser ce projet, le photographe BENOÎT FERON a parcouru les grandes villes européennes dans lesquelles ATENOR est présent. Bruxelles, Luxembourg, Paris, Lisbonne, Düsseldorf, Varsovie, Budapest et Bucarest sont devenus ses terrains d'investigation, de chasse. Ses photos mettent en scène le Street Art avec le regard de l'artiste mais aussi dans son contexte urbain : chaque photographie de l'exposition sera dès lors accompagnée d'une image et d'un texte décrivant son origine et son environnement.

C'est au cœur de l'Europe, à Bruxelles, que sera dévoilé pour la première fois le fruit de cette rencontre entre ATENOR et BENOÎT FERON. La première édition aura lieu à ARTHUS GALLERY, 33 rue Simonis à Ixelles, du jeudi 11 octobre au samedi 9 novembre 2019. ARTHUS GALLERY est située dans le quartier du Châtelain, un lieu prestigieux et réputé de Belgique.

Dédiée à la célébration de la photographie de rue dans les différentes villes européennes où ATENOR est présente, l'exposition sera amenée à voyager à travers l'Europe. Après Bruxelles et dès 2020, les villes de Luxembourg, Paris, Lisbonne, Varsovie, Budapest et Bucarest accueilleront l'exposition "ATENOR, Art for Cities".

