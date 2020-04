ATENOR : Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2020

Nous attirons l'attention sur le fait que, sur base de l'AR, les documents ont pu être valablement transmis par voie électronique jusqu'au 20 avril 2020 (à minuit) au plus tard (tout en respectant les autres modalités reprises dans la convocation) à l'adresse e-mail info@atenor.eu (une version scannée or photographiée suffira).

Nous faisons référence à l'Arrêté Royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. Cet arrêté royal prévoit des mesures exceptionnelles, d'une durée limitée (du 1iermars jusqu'au 3 mai 2020), visant notamment à garantir la continuité du fonctionnement des organes des sociétés, des associations et d'autres personnes morales.

Présentation des comptes annuels (consolidés et sociaux), du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire sur l'exercice 2019

A l'unanimité moins 0voix contre et moins 200abstentions, l'Assemblée donne décharge de sa gestion à la srl Investea, Administrateur, représentée par Madame Emmanuèle Attout.

A l'unanimité moins 0voix contre et moins 200abstentions, l'Assemblée donne décharge de sa gestion à Monsieur Christian Delaire, Administrateur.

A l'unanimité moins 0voix contre et moins 200abstentions, l'Assemblée donne décharge de son mandat au Commissaire.

Point 4 : Nomination

Sur proposition du Comité de Nomination et Rémunération et à l'unanimité moins 0voix contre et moins 200abstentions, l'Assemblée renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d'Administrateur de la srl Sogestra représentée par Madame Nadine Lemaitre, comme administrateur indépendant. Ce mandat pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 avril 2023.

Point 5 : Présentation des modifications à la Charte de Gouvernance d'Entreprise

La version revue de la charte de gouvernance d'Entreprise est reprise sur le site internet de la société www.atenor.eudans la rubrique Entreprise / Gouvernance d'Entreprise / Charte d'Entreprise. Le Secrétaire rappelle que l'objectif principal est de s'aligner sur le Code de Gouvernance d'Entreprise 2020, sans pour autant changer fondamentalement la structure de la charte existante. Les modifications principales portent sur la mention du rôle des actionnaires de référence d'Atenor, sur quelques modifications quant au fonctionnement des Comités du Conseil d'Administration et leur composition et sur la présentation de la section sur la rémunération.

Point 6 : Présentation du Rapport de Rémunération

A l'unanimité moins 76.495voix contre et moins 200abstentions, l'Assemblée approuve le Rapport de Rémunération exposé à partir de la page 65 du Rapport Financier Annuel 2019 d'ATENOR.

Point 7 : Plan d'options

A l'unanimité moins 140voix contre et moins 200abstentions, l'Assemblée approuveconformément à la Charte de Gouvernance d'Entreprise l'émission d'un plan d'options sur actions de la SA ATENOR LONG TERM GROWTH destiné aux membres du Comité Exécutif, du personnel ainsi qu'à certains prestataires de services de la Société ou de ses filiales, portant sur un maximum de 40.000 actions, à attribuer en 2020.

Point 8 : Pouvoirs

A l'unanimité moins 0voix contre et moins 200abstentions, l'Assemblée approuve la proposition de conférer tout pouvoir au Conseil d'Administration pour l'exécution des décisions prises.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale étant épuisé, le Président dispense le Secrétaire de donner lecture du procès-verbal.

