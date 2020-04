ATENOR : Début des travaux de construction pour le projet AM WEHRHAHN à Düsseldorf

Communiqué de presse

DEBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROJET AM WEHRHAHN A DÜSSELDORF

La Hulpe, le 16 avril 2020

ATENOR annonce le lancement des travaux de construction de son projet mixte (logements et commerces)

AM WEHRHAHN » situé au centre-ville de Düsseldorf. Ce projet mixte, pré-loué à hauteur de 50%, prévoit la rénovation en profondeur du supermarché REWE, ainsi que la création de 33 unités résidentielles et de 15 emplacements de parking en sous-sol.

ATENOR souligne avoir marqué son accord pour démarrer la construction après que l'Entreprise Générale responsable des travaux et de la sécurité lui ait assuré et se soit engagée au strict respect des dispositions allemandes de lutte contre la propagation du Covid-19.

Les travaux qui commenceront par la démolition de l'intérieur du supermarché, ont été confiés à l'entreprise générale FLORACK et devraient durer environ 21 mois tout en respectant les contraintes sanitaires nationales.

Düsseldorf, avec ses 600.000 habitants, est la capitale de Nordrhein-Westfalen, le plus grand

Bundesland » (état fédéré) d'Allemagne en termes de population avec environ 18 millions d'habitants pour un PIB de 690 milliards d'euros (troisième région d'Europe en termes de population et de densité après l'Ile de France et « the Greater London »). La ville est également une place financière importante ainsi qu'un centre de l'industrie allemande.

AM WEHRHAHN » est le premier projet d'ATENOR en Allemagne. Pour rappel, le 19 novembre 2018, ATENOR avait signé, au travers d'une nouvelle filiale, un compromis portant sur l'acquisition d'un terrain de 1.300 m² au cœur de Düsseldorf, sur lequel se trouve un supermarché d'environ 700 m², loué à REWE, un des leaders du marché en Allemagne.

L'immeuble se situe sur une des artères les plus importantes du centre-ville de Düsseldorf, Am Wehrhahn 43, au pied de la station de métro « Pempelforter Straße » et à quelques pas de la célèbre rue commerçante, Königsallee.

Cet investissement dans cette région dynamique permettra une expansion non seulement à Düsseldorf, mais également à Cologne ; ces deux villes, séparées de 40 km seulement, font partie des « Big 7 » du marché immobilier allemand.

ATENOR poursuit ainsi sa stratégie de développement immobilier dans les grandes villes européennes offrant des fondamentaux économiques durablement positifs, et confirmant plus explicitement encore son rôle d'opérateur de référence à Bruxelles, Luxembourg, Paris, Lisbonne, Düsseldorf, Varsovie, Budapest et Bucarest.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant

des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR - Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

Sven Lemmes pour Weatherlight SA, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail : info@atenor.eu - www.atenor.eu