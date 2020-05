ATENOR : Quatre équipes sélectionnées a l'issue du concours lancé pour la dernière phase du projet CITY DOX

Communiqué de presse

QUATRE ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES A L'ISSUE DU CONCOURS LANCÉ

POUR LA DERNIÈRE PHASE DU PROJET CITY DOX

La Hulpe, le 7 mai 2020

Dans un souci de qualité et d'excellence architecturales, Immobilière de la Petite Île (100% ATENOR) lançait le 11 mars dernier, en partenariat avec le Bouwmeester maître architecte, un concours pour la dernière phase de son projet CITY DOX, le long du Bassin de Biestebroeck

Anderlecht. Il s'agissait de présenter une étude architecturale et fonctionnelle pour un îlot mixte combinant une école secondaire supérieure, des commerces et des logements.

32 dossiers de candidature d'auteur de projet relatifs au design et au suivi d'exécution d'immeubles mixtes dans une zone d'entreprises en milieu urbain ont été reçus. Un comité consultatif composé de représentants d'ATENOR et de l'équipe du Bouwmeester s'est réuni le 29 avril 2020 pour analyser les dossiers de candidatures des participants.

Quatre équipes ont été retenues et sont invitées à participer à la deuxième étape du concours : l'équipe Polo architects et les associations B.architecten & B.bis + Veld, Atelier Kempe Thill + Kaderstudio et

A2o + Multiple.

Les équipes ont été sélectionnées à l'unanimité en raison de leur composition, leur réponse aux enjeux du projet, leur vision commune, leurs compétences, leur motivation, la complémentarité des intervenants et la définition claire du rôle de chacun. Une attention particulière a été accordée aux références choisies par les équipes pour illustrer leurs ambitions architecturales, environnementales et urbaines en adéquation avec la vision du maître d'ouvrage et du Bouwmeester. La diversité des profils, des expériences et des approches de ces équipes doit permettre d'élargir le champ des réflexions et les solutions proposées pour le bien-être des futurs occupants du site et la qualité de leur environnement.

ATENOR et le Bouwmeester se réjouissent de l'enthousiasme véhiculé autour du projet CITY DOX et remercient tous les candidats pour leur intérêt et leurs efforts tout en soulignant la qualité des équipes et des dossiers reçus.

Confiant dans le potentiel de ce quartier et fidèle à ses valeurs, ATENOR entend faire de CITY DOX un quartier de grande qualité architecturale dans le respect de l'environnement. Ce projet précurseur comptera au total environ 155.000 m² de développement où tout a été pensé pour faciliter les échanges, la convivialité et la qualité de vie des occupants.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de