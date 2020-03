ATENOR : Statutaire jaarrekening van ATENOR SA 0 23/03/2020 | 21:49 Envoyer par e-mail :

40 1 EUR NAT. Date du dépôt N°0403.209.303 P. U. D. C 1 COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt) DÉNOMINATION: ATENOR Forme juridique: SA Adresse:Avenue Reine Astrid N°: 92 Code postal: 1310 Commune: La Hulpe Pays:Belgique Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Brabant Wallon Adresse Internet: 1 Numéro d'entreprise 0403.209.303 DATE 04-05-17 du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales) 2 approuvés par l'assemblée générale du 24-04-20 et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-19 au 31-12-19 Exercice précédent du au 01-01-18 31-12-18 Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ne sont pas 3identiques à ceux publiés antérieurement Nombre total de pages déposées: 49 Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.4.2, 6.5.2, 6.8, 6.17, 6.18.2, 6.20, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Signataire Signataire (nom et qualité) (nom et qualité) Sidney D. BENS STEPHAN SONNEVILLE sa Directeur Financier Administrateur Délégué Mention facultative. Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés. 3Biffer la mention inutile. 1/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 1 Ce compte annuel ne concerne pas une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019. 2/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 2.1 LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise DONCK Frank Avenue Dupuich 26, 1180 Uccle, Belgique Fonction : Président du Conseil d'Administration Mandat : 27-04-18-23-04-21 STEPHAN SONNEVILLE SA 0461.220.350 Rue du Mont Lassy 62B, 1380 Lasne, Belgique Fonction : Administrateur délégué Mandat : 26-04-19-22-04-22 Représenté par : 1. SONNEVILLE Stéphan Rue du Mont Lassy 62B , 1380 Lasne, Belgique LUXEMPART SA 15763920 Rue Léon Laval 12, 3372 Leudelange, Luxembourg Fonction : Administrateur Mandat : 26-04-19-22-04-22 Représenté par : 1. Schwertzer Jacquot Rue d'Oetrange 51 , 5360 Schassig, Luxembourg SOGESTRA SRL 0834.585.822 Avenue des Statuaires 115, 1180 Bruxelles 18, Belgique Fonction : Administrateur Mandat : 28-04-17-24-04-20 Représenté par : 1. LEMAITRE Nadine Avenue des Statuaires 115 , 1180 Bruxelles 18, Belgique MG PRAXIS SRL 0508.828.247 AVENUE Grand Air 15, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique Fonction : Administrateur Mandat : 27-04-18-23-04-21 Représenté par : 1. GREGOIRE Michèle Avenue Grand Air 15 , 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique 3/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 2.1 LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente) INVESTEA SRL 0554.946.205 Avenue Olieslagers 22, boîte 16, 1150 Bruxelles 15, Belgique Fonction : Administrateur Mandat : 27-04-18-23-04-21 Représenté par : 1. ATTOUT Emmanuèle Avenue Olieslagers 22 , boîte 16, 1150 Bruxelles 15, Belgique VASTAPANE Philippe Rue de Neudorf 270, 2222 Luxembourg, Luxembourg Fonction : Administrateur Mandat : 27-04-18-23-04-21 DELAIRE Christian Avenue Paul Doumer 33, 75116 Paris, France Fonction : Administrateur Mandat : 27-04-18-23-04-21 MAZARS Réviseurs d'Entreprises SCRL 0428.837.889 Avenue Marcel Thiry 77, boîte 4, 1200 Bruxelles 20, Belgique Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00021 Mandat : 27-04-18-23-04-21 Représenté par : 1. DOYEN Xavier Avenue Marcel Thiry 77 , boîte 4, 1200 Bruxelles 20, Belgique Réviseur d'entreprise, Numéro de membre : A01202 4/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 2.2 DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Les comptes annuels ont /n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire. Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission: La tenue des comptes de l'entreprise **, L'établissement des comptes annuels **, La vérification des comptes annuels et/ou Le redressement des comptes annuels. Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission. Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission (A, B, C et/ou D) Biffer la mention inutile.

Mention facultative. 5/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 3.1 COMPTES ANNUELS BILAN APRÈS RÉPARTITION ACTIF FRAIS D'ÉTABLISSEMENT.............................................. ........................ ACTIFS IMMOBILISÉS..................................................... ................. Immobilisations incorporelles......................................... ............................. Immobilisations corporelles............................................ .......................... Terrains et constructions .............................................. Installations, machines et outillage .............................. Mobilier et matériel roulant .......................................... Location-financement et droits similaires .................... Autres immobilisations corporelles ............................... Immobilisations en cours et acomptes versés .............. Immobilisations financières............................................ ....................... Entreprises liées .......................................................... Participations ........................................................ Créances .............................................................. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ................................................................. Participations ........................................................ Créances ............................................................... Autres immobilisations financières ................................ Actions et parts ....................................................... Créances et cautionnements en numéraire ............. Ann. Codes Exercice Exercice précédent 6.1 20 723.085,53 916.448,69 21/28 540.071.637,10 450.776.786,48 6.2 21 31.996,70 93.954,84 6.3 22/27 2.098.811,85 334.810,08 22 23 24 241.238,73 179.980,29 25 26 1.857.573,12 154.829,79 27 6.4 / 6.5.1 28 537.940.828,55 450.348.021,56 6.15 280/1 537.940.657,89 450.347.850,90 280 142.481.130,96 141.620.303,52 281 395.459.526,93 308.727.547,38 6.15 282/3 282 283 284/8 170,66 170,66 284 285/8 170,66 170,66 6/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 3.1 ACTIFS CIRCULANTS....................................................... ............ Créances à plus d'un an................................................... ................ Créances commerciales ............................................... Autres créances ............................................................ Stocks et commandes en cours d'exécution ................... ................... Stocks .......................................................................... Approvisionnements ............................................... En-cours de fabrication ........................................... Produits finis ........................................................... Marchandises ......................................................... Immeubles destinés à la vente ............................... Acomptes versés .................................................... Commandes en cours d'exécution ................................ Créances à un an au plus.................................................. ................. Créances commerciales ............................................... Autres créances ............................................................ Placements de trésorerie.................................................. ................. Actions propres ............................................................. Autres placements ........................................................ Valeurs disponibles.......................................................... ......... Comptes de régularisation............................................... .................... TOTAL DE L'ACTIF........................................................ ........... Ann. Codes Exercice Exercice précédent 29/58 109.006.629,41 128.011.801,30 29 379.202,47 418.694,97 290 291 379.202,47 418.694,97 3 69.479.020,79 47.451.693,49 30/36 69.479.020,79 38.585.429,73 30/31 32 33 34 35 69.479.020,79 38.585.429,73 36 37 8.866.263,76 40/41 13.997.656,36 2.847.526,49 40 6.236.452,35 717.909,92 41 7.761.204,01 2.129.616,57 6.5.1 / 50/53 6.159.218,90 68.063.909,59 6.6 50 51/53 6.159.218,90 68.063.909,59 54/58 17.114.829,10 8.875.891,32 6.6 490/1 1.876.701,79 354.085,44 20/58 649.801.352,04 579.705.036,47 7/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 3.2 PASSIF CAPITAUX PROPRES....................................................... ............... Capital.............................................................................. ................ Capital souscrit ............................................................ Capital non appelé4.................................................... Primes d'émission........................................................... ........... Plus-values..........................................................................deréévaluation ...................................................................... Réserves ................... Réserve légale ............................................................. Réserves indisponibles ................................................ Pour actions propres ............................................. Autres .................................................................... Réserves immunisées ................................................. Réserves disponibles ................................................... Bénéfice (Perte) reporté(e)...................................... (+)/(-) Subsides en capital......................................................... ............. Avance aux associés sur répartition de l'actif net 5....... ....... PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS .............................. .............................. Provisions pour risques et charges ................................ ................................ Pensions et obligations similaires ................................. Charges fiscales ........................................................... Grosses réparations et gros entretien .......................... Obligations environnementales .................................... Autres risques et charges ............................................ Impôts différés................................................................. .. Ann. 6.7.1 6.8 Codes Exercice Exercice précédent 10/15 147.643.535,93 144.481.078,37 10 57.630.585,69 57.630.585,69 100 57.630.585,69 57.630.585,69 101 11 12 13 18.451.163,39 18.451.163,39 130 5.763.058,57 5.763.058,57 131 743,68 743,68 1310 1311 743,68 743,68 132 133 12.687.361,14 12.687.361,14 14 71.561.786,85 68.399.329,29 15 19 16 2.800.607,24 4.643.826,02 160/5 2.800.607,24 4.643.826,02 160 161 500.000,00 162 163 164/5 2.300.607,24 4.643.826,02 168 4Montant venant en déduction du capital souscrit. 5Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres. 8/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 3.2 Ann. DETTES............................................................................. ....... 6.9 Dettes à plus d'un an........................................................ ................................................................... Dettes financières Emprunts subordonnés ......................................... Emprunts obligataires non subordonnés ................ Dettes de location-financement et dettes assimilées .............................................................. Etablissements de crédit ........................................ Autres emprunts .................................................... Dettes commerciales ................................................... Fournisseurs .......................................................... Effets à payer ........................................................ Acomptes reçus sur commandes ................................. Autres dettes ................................................................ Dettes à un an au plus..................................................... 6.9 .............. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ................. Dettes financières ........................................................ Etablissements de crédit ........................................ Autres emprunts .................................................... Dettes commerciales ................................................... Fournisseurs .......................................................... Effets à payer ........................................................ Acomptes reçus sur commandes ................................. Dettes fiscales, salariales et sociales ........................... 6.9 Impôts .................................................................... Rémunérations et charges sociales ....................... Autres dettes ................................................................ Comptes de régularisation.............................................. 6.9 ..................... TOTAL DU PASSIF........................................................... ........ Codes Exercice Exercice précédent 17/49 499.357.208,87 430.580.132,08 17 278.664.584,51 209.363.340,60 170/4 276.328.571,45 205.642.857,16 170 171 110.000.000,00 50.000.000,00 172 173 35.328.571,45 2.142.857,16 174 131.000.000,00 153.500.000,00 175 1750 1751 176 920.087,59 178/9 2.336.013,06 2.800.395,85 42/48 216.452.551,38 211.517.891,22 42 23.750.000,00 36.950.000,00 43 121.564.285,71 105.014.285,71 430/8 714.285,71 20.714.285,71 439 120.850.000,00 84.300.000,00 44 4.561.823,05 6.708.430,20 440/4 4.561.823,05 6.708.430,20 441 46 45 537.930,59 487.493,33 450/3 189.511,69 171.063,83 454/9 348.418,90 316.429,50 47/48 66.038.512,03 62.357.681,98 492/3 4.240.072,98 9.698.900,26 10/49 649.801.352,04 579.705.036,47 9/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 4 COMPTE DE RÉSULTATS Ventes et prestations........................................................... Chiffre d'affaires ................ .............................................................. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) ........... (+)/(-) Production immobilisée ................................................... Autres produits d'exploitation ........................................... Produits d'exploitation non récurrents .............................. Coût des ventes et des prestations.................................... .................................... Approvisionnements et marchandises ............................. Achats ....................................................................... Stocks: réduction (augmentation) .................... (+)/(-) Services et biens divers .................................................. Rémunérations, charges sociales et pensions ........ (+)/(-) Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ....................................................................... Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) ................................................. (+)/(-) Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) ........................................... (+)/(-) Autres charges d'exploitation ........................................... Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration .............................................................. (-) Charges d'exploitation non récurrentes ............................ Bénéfice (Perte) d'exploitation................................... (+)/(-) Ann. Codes Exercice Exercice précédent 70/76A 49.717.260,89 38.793.420,81 6.10 70 15.924.997,36 19.424.269,93 71 33.087.191,82 18.787.235,62 72 6.10 74 693.852,71 566.165,26 6.12 76A 11.219,00 15.750,00 60/66A 60.182.848,45 44.259.697,04 60 39.879.018,95 25.580.205,40 600/8 28.819.154,43 11.432.760,42 609 11.059.864,52 14.147.444,98 61 11.703.522,73 11.851.127,18 6.10 62 2.236.077,61 2.022.172,37 630 235.006,32 165.088,97 631/4 -2.947,34 6.10 635/8 -1.843.218,78 4.013.447,61 6.10 640/8 7.971.863,32 630.128,59 649 6.12 66A 578,30 474,26 9901 -10.465.587,56 -5.466.276,23 10/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 4 Ann. Codes Exercice Exercice précédent Produits financiers.............................................................. 75/76B 52.906.238,59 104.907.068,72 ............ 75 32.852.580,18 61.651.455,67 Produits financiers récurrents ......................................... Produits des immobilisations financières .................... 750 31.978.493,68 61.138.544,05 Produits des actifs circulants ...................................... 751 874.086,49 497.270,62 Autres produits financiers ........................................... 6.11 752/9 0,01 15.641,00 Produits financiers non récurrents ................................... 6.12 76B 20.053.658,41 43.255.613,05 Charges financières............................................................ 6.11 65/66B 26.009.058,31 29.846.090,82 ....... 65 11.188.711,13 10.245.398,79 Charges financières récurrentes ...................................... Charges des dettes .................................................... 650 11.569.675,56 8.978.191,10 Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) .................... (+)/(-) 651 -838.119,04 972.190,61 Autres charges financières ......................................... 652/9 457.154,61 295.017,08 Charges financières non récurrentes ............................... 6.12 66B 14.820.347,18 19.600.692,03 Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ............. (+)/(-) 9903 16.431.592,72 69.594.701,67 Prélèvements sur les impôts différés ................................................................ 780 Transfert aux impôts différés 680 ......................... Impôts sur le résultat................................................. (+)/(-) 6.13 67/77 5.349,60 3.766,84 Impôts ............................................................................. 670/3 5.349,60 3.766,84 Régularisations d'impôts et reprises de provisions 77 fiscales ............................................................................ Bénéfice (Perte) de l'exercice................................... (+)/(-) 9904 16.426.243,12 69.590.934,83 Prélèvements sur les réserves immunisées ..................... 789 Transfert aux réserves immunisées ..................... 689 ................................... Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .................... (+)/(-) 9905 16.426.243,12 69.590.934,83 11/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 5 AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS Codes Exercice Exercice précédent .............................................................Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 84.825.572,41 81.043.696,49 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ....................................... (+)/(-) (9905) 16.426.243,12 69.590.934,83 Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent ...................... (+)/(-) 14P 68.399.329,29 11.452.761,66 Prélèvements sur les capitaux propres ..................................................................... 791/2 sur le capital et les primes d'émission 791 .................................................. sur les réserves .................................................................................... 792 Affectations aux capitaux propres.......................................................... 691/2 ........... 691 au capital et aux primes d'émission ...................................................... à la réserve légale ................................................................................. 6920 aux autres réserves ............................................................................... 6921 Bénéfice (Perte) à reporter............................................................. (+)/(-) (14) 71.561.786,85 68.399.329,29 Intervention d'associés dans la perte..................................................... 794 ................ Bénéfice à distribuer............................................................................... 694/7 13.263.785,56 12.644.367,20 ...................... 694 13.007.785,56 12.388.367,20 Rémunération du capital ........................................................................ Administrateurs ou gérants .................................................................... 695 256.000,00 256.000,00 Employés ............................................................................................... 696 Autres allocataires ................................................................................. 697 12/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.1 ANNEXE ETAT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT Codes Exercice Exercice précédent Valeur comptable nette au terme de l'exercice ...................................................................... 20P xxxxxxxxxxxxxxx 916.448,69 Mutations de l'exercice Nouveaux frais engagés ........................................................................ 8002 68.631,58 Amortissements ..................................................................................... 8003 261.994,74 Autres ............................................................................................ (+)/(-) 8004 Valeur comptable nette au terme de l'exercice ...................................................................... (20) 723.085,53 Dont Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission 200/2 723.085,53 d'emprunts et autres frais d'établissement ............................................. Frais de restructuration .......................................................................... 204 13/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.2.3 Codes Exercice Exercice précédent CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice................................................ 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 305.296,52 Mutations de l'exercice ...................... Acquisitions, y compris la production immobilisée ..................................... 8022 Cessions et désaffectations ....................................................................... 8032 Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) 8042 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice................................................. 8052 305.296,52 ........................... Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .......................... 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 211.341,68 Mutations de l'exercice Actés ......................................................................................................... 8072 61.958,14 Repris ........................................................................................................ 8082 Acquis de tiers ........................................................................................... 8092 Annulés à la suite de cessions et désaffectations ...................................... 8102 Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-) 8112 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............................ 8122 273.299,82 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ...................... 211 31.996,70 ...................... 14/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.3.3 Codes Exercice Exercice précédent MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT Valeur d'acquisition au terme de l'exercice............................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 765.481,63 Mutations de l'exercice ....................... Acquisitions, y compris la production immobilisée ..................................... 8163 141.153,54 Cessions et désaffectations ....................................................................... 8173 123.309,52 Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) 8183 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice................................................ 8193 783.325,65 Plus-values au terme de l'exercice ...................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................... Mutations de l'exercice Actés ......................................................................................................... 8213 Acquises de tiers ....................................................................................... 8223 Annulées ................................................................................................... 8233 Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-) 8243 Plus-values au terme de l'exercice ...................................................................... 8253 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .......................... 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 585.501,34 Mutations de l'exercice Actés ......................................................................................................... 8273 79.661,98 Repris ........................................................................................................ 8283 Acquis de tiers ........................................................................................... 8293 Annulés à la suite de cessions et désaffectations ...................................... 8303 123.076,40 Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-) 8313 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............................ 8323 542.086,92 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE (24) 241.238,73 ....................... 15/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.3.5 Codes Exercice Exercice précédent AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Valeur d'acquisition au terme de l'exercice................................................ 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 576.067,69 Mutations de l'exercice ...................... Acquisitions, y compris la production immobilisée ..................................... 8165 1.796.474,71 Cessions et désaffectations ....................................................................... 8175 Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) 8185 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice................................................. 8195 2.372.542,40 Plus-values au terme de l'exercice ..................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................... Mutations de l'exercice Actées 8215 ........................................................................................................ 8225 Acquises de tiers ....................................................................................... Annulées .................................................................................................... 8235 Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-) 8245 Plus-values au terme de l'exercice ...................................................................... 8255 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............................ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 421.237,90 Mutations de l'exercice Actés ......................................................................................................... 8275 93.731,38 Repris ....................................................................................................... 8285 Acquis de tiers ........................................................................................... 8295 Annulés à la suite de cessions et désaffectations ...................................... 8305 Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-) 8315 Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............................ 8325 514.969,28 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE (26) 1.857.573,12 ...................... 16/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.4.1 ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Codes Exercice Exercice précédent ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice................................................ 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 160.194.371,60 ...................... Mutations de l'exercice Acquisitions ............................................................................................... 8361 22.131.442,74 Cessions et retraits ................................................................................... 8371 7.343.867,63 Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) 8381 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice................................................. 8391 174.981.946,71 ..................... Plus-valuesau terme de l'exercice............................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ....... Mutations de l'exercice Actées ....................................................................................................... 8411 Acquises de tiers ....................................................................................... 8421 Annulées ................................................................................................... 8431 Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-) 8441 Plus-valuesau terme de l'exercice............................................................... 8451 ....... Réductions de valeur au terme de l'exercice............................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx 18.574.068,08 ............................................ Mutations de l'exercice Actées ....................................................................................................... 8471 13.926.747,67 Reprises .................................................................................................... 8481 Acquises de tiers ....................................................................................... 8491 Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................ 8501 Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-) 8511 Réductions de valeur au terme de l'exercice............................................... 8521 32.500.815,75 ............................................ Montants non appelés au terme de l'exercice............................................. 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ............................................. ........................................................................Mutations de l'exercice 8541 Montants non appelés au terme de l'exercice............................................. 8551 ............................................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ................................................ (280) 142.481.130,96 ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ................................................ 281P xxxxxxxxxxxxxxx 308.727.547,38 Mutations de l'exercice Additions .................................................................................................... 8581 168.874.746,54 Remboursements ...................................................................................... 8591 82.142.766,99 Réductions de valeur actées ...................................................................... 8601 Réductions de valeur reprises .................................................................... 8611 Différences de change ...................................................................... (+)/(-) 8621 Autres ............................................................................................... (+)/(-) 8631 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .............................................. (281) 395.459.526,93 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE 8651 L'EXERCICE................................................................................................... 17/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.4.3 Codes Exercice Exercice précédent AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS Valeur d'acquisition au terme de l'exercice............................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx Mutations de l'exercice ....................... Acquisitions ............................................................................................... 8363 Cessions et retraits .................................................................................... 8373 Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-) 8383 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice............................................... 8393 Plus-values au terme de l'exercice ....................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ...................................................................... Mutations de l'exercice Actées ....................................................................................................... 8413 Acquises de tiers ....................................................................................... 8423 Annulées .................................................................................................... 8433 Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-) 8443 Plus-values au terme de l'exercice ...................................................................... 8453 Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P xxxxxxxxxxxxxxx Mutations de l'exercice ............................................ Actées ....................................................................................................... 8473 Reprises .................................................................................................... 8483 Acquises de tiers ....................................................................................... 8493 Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................ 8503 Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-) 8513 Réductions de valeur au terme de l'exercice............................................... 8523 ............................................ .............................................Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P xxxxxxxxxxxxxxx Mutations de l'exercice ............................................. (+)/(-) 8543 Montants non appelés au terme de l'exercice............................................. 8553 ............................................. VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ............................................ (284) AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ............................................ 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 170,66 Mutations de l'exercice Additions .................................................................................................... 8583 Remboursements ...................................................................................... 8593 Réductions de valeur actées ..................................................................... 8603 Réductions de valeur reprises .................................................................... 8613 Différences de change ...................................................................... (+)/(-) 8623 Autres ............................................................................................... (+)/(-) 8633 VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .............................................. (285/8) 170,66 RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE 8653 L'EXERCICE................................................................................................... .. 18/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit. Droits sociaux détenus Données extraites des derniers DÉNOMINATION, adresse complète comptes annuels disponibles du SIÈGE et pour les entreprises de directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net droit belge, mention du NUMÉRO filiales Code D'ENTREPRISE Nature annuels devise (+) of (-) Nombre % % arrêtés au ATENOR LUXEMBOURG SA (en unités) 31/12/2019 EUR -240.260 7.566.931 Rue Jean Engling 12 1466 Luxembourg Luxembourg 18831883 Actions avec 9.990 99,90 0,10 VN de 100 EUR ATENOR TOOLS COMPANY SA 31/12/2019 EUR 3.498.005 69.519 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0401.965.921 Actions 510 99,80 0,20 nominatives sans mention de VN ALCO BUILDING SA 31/12/2019 EUR 4.485.964 37.016 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0441.907.056 Actions sans 7.000 89,74 10,26 mention de VN ATENOR ROMANIA S. Etr. 31/12/2019 RON 534.791 1.030.722 Dimitrie Pompeiu Blvd 5-7 020335 Bucharest Roumanie RO24593886 Actions avec 19.602 100,00 0,00 VN de 10 RON VICTOR PROPERTIES SA 31/12/2019 EUR 104.084 -14.504 Avenue Hermann Debroux 40-42 1160 Bruxelles 16 Belgique 0898.989.961 Actions 15.750 45,00 0,00 nominatives sans mention de VN VICTOR ESTATES SA 31/12/2019 EUR 920.484 -196.241 Avenue Hermann-Debroux40-42 1160 Auderghem Belgique 0898.912.856 Actions 635.409 45,00 5,00 nominatives sans mention de VN 19/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Droits sociaux détenus Données extraites des derniers DÉNOMINATION, adresse complète comptes annuels disponibles du SIÈGE et pour les entreprises de directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net droit belge, mention du NUMÉRO filiales Code D'ENTREPRISE Nature annuels devise (+) of (-) Nombre % % arrêtés au ATENOR GROUP CENTRAL EUROPE (en unités) 31/12/2019 EUR -2.519.949 -52.238 SA Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0898.989.169 Actions 10.000 100,00 10,00 nominatives sans mention de VN MONS PROPERTIES SA 31/12/2019 EUR 4.755.416 -24.108 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0808.355.339 Actions 900 90,00 10,00 nominatives sans mention de VN ATENOR HUNGARY S. Etr. 31/12/2019 HUF 283.385.181 28.935.911 Vaci Ut 99 , boîte 1 1139 Budapest Hongrie 14572577243 Actions 0 100,00 0,00 DREWS CITY TOWER S. Etr. 26/08/2019 HUF 5.608.891.000 3.630.473.000 Vaci Ut 99 , boîte 1 1139 Budapest Hongrie 13800226241 Actions 0 90,00 10,00 CITY TOWER S. Etr. 31/12/2019 HUF 536.877.810 -517.894.952 Vaci Ut 121 1139 Budapest Hongrie 13817741241 Actions 0 90,00 10,00 IMMOANGE SA 31/12/2019 EUR -1.377 -387.134 Avenue Hermann Debroux 42 1160 Bruxelles 16 Belgique 0451.570.335 Actions 247.545 45,00 5,00 nominatives sans mention de VN BUILD UP SA 31/12/2019 EUR 10.337.376 158.247 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0831.181.419 20/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Droits sociaux détenus Données extraites des derniers DÉNOMINATION, adresse complète comptes annuels disponibles du SIÈGE et pour les entreprises de directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net droit belge, mention du NUMÉRO filiales Code D'ENTREPRISE Nature annuels devise (+) of (-) Nombre % % arrêtés au Actions 900 90,00 10,00 (en unités) nominatives sans mention de VN IMMOBILIERE DE LA PETITE ILE SA 31/12/2019 EUR 504.236 524.719 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0402.141.412 Actions 1.680 90,00 10,00 nominatives sans mention de VN HF IMMOBILIER SA 31/12/2019 EUR 107.957 -585.453 Rue Jean Engling 12 1466 Luxembourg Luxembourg 25095261 Actions 7.200 90,00 10,00 nominatives avec VN de 1.000 EUR ATENOR GROUP PARTICIPATIONS 31/12/2019 EUR 15.830.484 8.887.459 SA Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0842.295.540 Actions 1.139 99,00 0,09 nominatives sans mention de VN ATENOR GROUP INVESTMENTS SA 31/12/2019 EUR 2.480.978 308.266 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0536.995.859 Actions 149.990 99,99 0,01 nominatives sans mention de VN THE ONE ESTATE SA 31/12/2019 EUR 9.505.938 1.043.955 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0645.639.819 Actions 138.312 90,00 10,00 nominatives sans mention de VN REST ISLAND SA 31/12/2019 EUR 1.280.612 2.320.567 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0644.454.340 21/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Droits sociaux détenus Données extraites des derniers DÉNOMINATION, adresse complète comptes annuels disponibles du SIÈGE et pour les entreprises de directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net droit belge, mention du NUMÉRO filiales Code D'ENTREPRISE Nature annuels devise (+) of (-) Nombre % % arrêtés au Actions 1.679 90,00 10,00 (en unités) nominatives sans mention de VN HEXATEN SA 31/12/2019 EUR 3.564.496 595.597 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0464.671.867 Actions 752.921 90,00 10,00 nominatives sans mention de VN LUXLEX SA 31/12/2019 EUR 5.013.928 36.489 Rue d'Arlon 6 8399 Windhof Luxembourg 25047428 Actions 16.208 81,00 9,00 VICTOR BARA SA 31/12/2019 EUR 1.210.237 -73.329 Avenue Hermann-Debroux 40 , boîte 42 1160 Bruxelles 16 Belgique 0668.967.428 Actions 247.545 45,00 5,00 nominatives sans mention de VN VICTOR SPAAK SA 31/12/2019 EUR 2.187.451 -127.900 Avenue Hermann-Debroux 40 , boîte 42 1160 Bruxelles 16 Belgique 0668.967.527 Actions 247.545 45,00 5,00 nominatives sans mention de VN Victorei 174 Business Develoment S. 31/12/2019 RON -5.662.684 -1.947.785 Etr. Dimitrie Pompeiu Blv 5-4 020335 Bucharest Roumanie 036061530 Actions 13.410 90,00 10,00 nominatives IMMO SILEX SA 31/12/2019 EUR 1.756.118 -366.533 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0669.863.885 Actions 1.000 81,00 9,00 nominatives sans mention de VN 22/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Droits sociaux détenus Données extraites des derniers DÉNOMINATION, adresse complète comptes annuels disponibles du SIÈGE et pour les entreprises de directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net droit belge, mention du NUMÉRO filiales Code D'ENTREPRISE Nature annuels devise (+) of (-) Nombre % % arrêtés au NOR REAL ESTATE S. Etr. (en unités) 31/12/2019 RON -2.554.188 -1.891.863 Dimitrie Pompei BLd 5-7 , boîte Fl 1 020335 Bucharest Roumanie J40/16084/17 Actions avec 13.740 90,00 10,00 VN de 10 RON HUNGARIA GREENS S. Etr. 31/12/2019 HUF -15.163.183 -115.983.004 Vaci ut 117/ 119 1138 Budapest Hongrie CG0109302530 Actions 0 90,00 10,00 ATENOR FRANCE SA 31/12/2019 EUR 403.556 118.089 Rue François Ier 33 75008 Paris France 38833492911 Actions 1.000 99,90 0,10 nominatives sans mention de VN BDS UNE FOIS SA 31/12/2019 EUR 16.186.127 -28.425 Rue François Ier 33 75008 Paris France FR830700571 Actions 1.000 90,00 10,00 nominatives avec VN de 16.250€ NGY S. Etr. 31/12/2019 RON 21.188.186 20.845.256 Dimitrie Pompei Bld 5-7 , boîte Fl 1 020335 Bucharest Roumanie RO22870433 Actions avec 5.790.440 25,00 75,00 VN de 10 RON HAVERHILL INVESTMENTS S. Etr. 31/12/2019 PLN 7.766.531 2.589.513 Ulicia Szturmowa 2 02-678 WARSAW Pologne 5272821469 Actions avec 130.100 90,00 10,00 VN de 50 PLN ATENOR POLAND S. Etr. 30/12/2019 PLN 610.129 68.468 Ulicia Szturmowa 2 02-678 WARSAW Pologne 5272832556 23/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Droits sociaux détenus Données extraites des derniers DÉNOMINATION, adresse complète comptes annuels disponibles du SIÈGE et pour les entreprises de directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net droit belge, mention du NUMÉRO filiales Code D'ENTREPRISE Nature annuels devise (+) of (-) Nombre % % arrêtés au Actions avec 5.560 100,00 0,00 (en unités) VN de 50 PLN NOR RESIDENTIAL SOLUTIONS S. 31/12/2019 RON -1.466.128 -1.343.838 Etr. Dimitrie Pompei 5-7 020335 BUCHAREST Roumanie RO40205188 Actions avec 4.500 90,00 10,00 VN de 10 RON BDS 2X SA 31/12/2019 EUR -20.983 -17.832 Rue François 1er 33 75008 PARIS France 00842625125 Actions 1.000 90,00 10,00 nominatives avec VN de1€ ATENOR LONG TERM GROWTH SA 31/12/2019 EUR 1.457.745 120.268 Avenur Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0712.644.053 Actions sans 150.000 99,00 1,00 mention de VN WEHRHAHN ESTATE SA 31/12/2019 EUR 193.564 76.476 Avenue Reine Astrid 92 1310 La Hulpe Belgique 0713.557.932 Actions sans 1.000 90,00 10,00 mention de VN DOSSCHE IMMO SA 31/12/2019 EUR 10.877.738 -407.796 Onafhankelijkheidslaan 17 9000 Gent Belgique 0567.999.435 Actions 9.000 45,00 5,00 BECSI GREENS S. Etr. 31/12/2019 HUF 399.189.808 -10.361.192 Váci út 121 1138 Budapest Hongrie 26656522241 Actions 0 90,00 10,00 BROOKFORT INVESTMENTS S. Etr. 31/12/2019 PLN -852.485 -1.287.485 Ulica Szturmowa 2 02-678 Warsaw Pologne 5272881419 24/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.5.1 INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES Droits sociaux détenus Données extraites des derniers DÉNOMINATION, adresse complète comptes annuels disponibles du SIÈGE et pour les entreprises de directement par les Comptes Capitaux propres Résultat net droit belge, mention du NUMÉRO filiales Code D'ENTREPRISE Nature annuels devise (+) of (-) Nombre % % arrêtés au Actions avec 8.700 90,00 10,00 (en unités) VN de 50,00 PLN TAGE UNE FOIS SA 31/12/2019 EUR 407.552 -92.447 Avenida D. João II 35 , boîte 11 1990083 Lisboa Portugal 515356760 Actions avec 50.000 89,99 10,01 VN de 10,00€ SZEREMI GREENS S. Etr. 31/12/2019 HUF 344.781.249 -3.909.751 Váci út 121 1138 Budapest Hongrie 27028645241 Actions 0 90,00 10,00 SQUARE 42 SA EUR 1.500.000 0 Rue d'Arlon 6 8399 windhof Luxembourg Actions 1.500 90,00 10,00 nominatives avec VN de 1.000 EUR ARED SA 31/12/2019 EUR 357.797 -42.202 Avenida D. João II 35 , boîte 11 1990083 Lisboa Portugal 515581577 Actions avec 40.000 100,00 0,00 VN de 10,00€ CCN DEVELOPMENT SA 31/12/2019 EUR 106.112.299 -635.415 Avenue des Arts 58 1000 Bruxelles 1 Belgique 0727.594.723 Actions 106.747.715 3,54 0,39 25/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.6 PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF Codes Exercice Exercice précédent PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe ................ 51 1,17 Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non 8681 1,17 appelé ..................................................................................................... Actions et parts - Montant non appelé .................................................... 8682 Métaux précieux et œuvres d'art .............................................................. 8683 Titres à revenu fixe..................................................................................... 52 4.457.031,04 3.618.912,00 ............................... 8684 Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ...................... Comptes à terme détenus auprès des établissements 53 1.702.187,86 64.444.996,42 de crédit....................................................................................................... ............. Avec une durée résiduelle ou de préavis d'un mois au plus .............................................................................. 8686 de plus d'un mois à un an au plus ..................................................... 8687 1.702.187,86 64.444.996,42 de plus d'un an .................................................................................. 8688 Autres placements de trésorerie non repris ci-avant ................................ 8689 ................................ Exercice COMPTES DE RÉGULARISATION Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important Intérêts payés d'avance 223.615,07 Commissions payées d'avance 91.600,00 Charges à reporter - divers 200.231,28 Loyers et charges garantis 1.361.255,44 26/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.7.1 ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT ETAT DU CAPITAL Capital social Capital souscrit au terme de l'exercice ................................................... Capital souscrit au terme de l'exercice ................................................... Codes Exercice Exercice précédent 100P XXXXXXXXXXXXXX 57.630.585,69 57.630.585,69 Codes Montants Nombre d'actions Modifications au cours de l'exercice Représentation du capital Catégories d'actions Actions sans désignation de valeur nominale 57.630.585,69 5.631.076 Actions nominatives ............................................................................... 8702 XXXXXXXXXXXXXX 2.962.828 Actions dématérialisées .......................................................................... 8703 XXXXXXXXXXXXXX 2.668.248 Capital non libéré Capital non appelé ................................................................................. Capital appelé, non versé ....................................................................... Actionnaires redevables de libération Codes Montant non appelé Montant appelé, non versé (101) XXXXXXXXXXXXXX 8712 XXXXXXXXXXXXXX Codes Exercice Actions propres Détenues par la société elle-même Montant du capital détenu ............................................................................................................ 8721 ...................................................................... 8722 Nombre d'actions correspondantes .............................................................................................. Détenues par ses filiales ......................................... Montant du capital détenu ............................................................................................................ 8731 3.207.731,80 ...................................................................... 8732 313.427 Nombre d'actions correspondantes ............................................................................................ ........................................... Engagement d'émission d'actions Suite à l'exercice de droits de conversion Montant des emprunts convertibles en cours ....................................................................................................................................... 8740 Montant du capital à souscrire 8741 ....................................................................................................................................... 8742 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ................................................................................................................................ Suite à l'exercice de droits de souscription Nombre de droits de souscription en circulation .......................................................................... 8745 Montant du capital à souscrire ............................................................. 8746 ....................................................................................................................................... 8747 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre .................................................................................................................................. Capital autorisé non souscrit............................................................................................................... 8751 ........................ 27/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.7.1 Codes Exercice Parts non représentatives du capital Répartition Nombre de parts .......................................................................................................................... 8761 ............. 8762 Nombre de voix qui y sont attachées .......................................................................................... Ventilation par actionnaire ............................................. Nombre de parts détenues par la société elle-même ...................................................................................................................................... 8771 Nombre de parts détenues par les filiales 8781 ................................................... 28/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.7.2 STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES Telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 et art. 632 §2, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5. 29/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.9 ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF Codes Exercice VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Dettes financières ................................................................................................................................ 8801 23.750.000,00 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8811 Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8821 Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8831 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8841 Autres emprunts ............................................................................................................................ 8851 23.750.000,00 Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8861 Fournisseurs .................................................................................................................................. 8871 Effets à payer ................................................................................................................................ 8881 Acomptes reçus sur commandes 8891 ......................................................................................................... 8901 Autres dettes ........................................................................................................................................ Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année..................................................................... (42) 23.750.000,00 Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir Dettes financières ............................................................................................................................... 8802 225.828.571,45 Emprunts subordonnés ................................................................................................................. 8812 Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8822 70.000.000,00 Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8832 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8842 35.328.571,45 Autres emprunts ............................................................................................................................ 8852 120.500.000,00 Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8862 Fournisseurs .................................................................................................................................. 8872 Effets à payer ................................................................................................................................ 8882 Acomptes reçus sur commandes 8892 ......................................................................................................... 8902 2.336.013,06 Autres dettes ....................................................................................................................................... Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ........................................................ 8912 228.164.584,51 ........................................................ Dettes ayant plus de 5 ans à courir Dettes financières .................................................................................................................................. 8803 50.500.000,00 Emprunts subordonnés .................................................................................................................. 8813 Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................ 8823 40.000.000,00 Dettes de location-financement et dettes assimilées ..................................................................... 8833 Etablissements de crédit ................................................................................................................ 8843 Autres emprunts ............................................................................................................................ 8853 10.500.000,00 Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8863 Fournisseurs .................................................................................................................................. 8873 Effets à payer ................................................................................................................................ 8883 Acomptes reçus sur commandes 8893 ......................................................................................................... 8903 Autres emprunts .................................................................................................................................. Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir........................................................................................ 8913 50.500.000,00 .............................................................. 30/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.9 Codes Exercice DETTES GARANTIES(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif) Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes financières .............................................................................................................................. 8921 Emprunts subordonnés ............................................................................................................... 8931 Emprunts obligataires non subordonnés ....................................................................................... 8941 Dettes de location-financement et dettes assimilées .................................................................... 8951 Etablissements de crédit .............................................................................................................. 8961 Autres emprunts .......................................................................................................................... 8971 Dettes commerciales ......................................................................................................................... 8981 Fournisseurs ................................................................................................................................ 8991 Effets à payer .............................................................................................................................. 9001 Acomptes reçus sur commandes ....................................................................................................... 9011 Dettes salariales et sociales .............................................................................................................. 9021 Autres dettes ...................................................................................................................................... 9051 Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges................................................................ 9061 ..... Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financières .............................................................................................................................. 8922 Emprunts subordonnés ............................................................................................................... 8932 Emprunts obligataires non subordonnés ....................................................................................... 8942 Dettes de location-financement et dettes assimilées .................................................................... 8952 Etablissements de crédit .............................................................................................................. 8962 Autres emprunts .......................................................................................................................... 8972 Dettes commerciales ......................................................................................................................... 8982 Fournisseurs ................................................................................................................................ 8992 Effets à payer .............................................................................................................................. 9002 Acomptes reçus sur commandes ....................................................................................................... 9012 Dettes fiscales, salariales et sociales ................................................................................................ 9022 Impôts .......................................................................................................................................... 9032 Rémunérations et charges sociales .............................................................................................. 9042 Autres dettes ..................................................................................................................................... 9052 Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur 9062 les actifs de l'entreprise......................................................................................................................... .... Codes Exercice DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES Impôts(rubriques 450/3 et 178/9 du passif) Dettes fiscales échues ....................................................................................................................... 9072 Dettes fiscales non échues ................................................................................................................ 9073 189.511,69 Dettes fiscales estimées .................................................................................................................... 450 Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif) Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ................................................................ 9076 Autres dettes salariales et sociales .................................................................................................... 9077 348.418,90 31/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.9 COMPTES DE RÉGULARISATION Exercice Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important Intérêts à imputer (s/ crédits, emprunts obligataires, MTN, EMTN) 4.240.072,98 32/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.10 RÉSULTATS D'EXPLOITATION Codes Exercice Exercice précédent PRODUITS D'EXPLOITATION Chiffre d'affaires net Ventilation par catégorie d'activité Ventes d'emphytéoses 107.430,12 154.116,39 Droit de superficie 5.000,00 5.000,00 Prestations de services 3.545.570,89 2.842.816,47 Tantième reçu 50.000,00 Vente de logements résidentiels 12.266.995,35 16.372.337,07 Ventilation par marché géographique Belgique 14.704.036,26 18.632.893,08 Europe (hors Belgique) 1.220.961,10 791.376,85 Autres produits d'exploitation Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des 740 267.924,50 pouvoirs publics ....................................................................................... CHARGES D'EXPLOITATION Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel Nombre total à la date de clôture .............................................................. 9086 24 20 Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein .............. 9087 22,1 19,0 Nombre d'heures effectivement prestées .................................................. 9088 34.463 29.736 Frais de personnel Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................ 620 1.649.681,19 1.526.989,61 Cotisations patronales d'assurances sociales ........................................... 621 369.309,58 328.284,27 Primes patronales pour assurances extralégales ...................................... 622 Autres frais de personnel .......................................................................... 623 217.086,84 166.813,67 Pensions de retraite et de survie ............................................................... 624 84,82 33/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.10 Codes Exercice Exercice précédent Provisions pour pensions et obligations similaires Dotations (utilisations et reprises) .................................................... (+)/(-) 635 Réductions de valeur Sur stocks et commandes en cours Actées ................................................................................................ 9110 Reprises ............................................................................................. 9111 Sur créances commerciales Actées ................................................................................................ 9112 Reprises ............................................................................................. 9113 2.947,34 Provisions pour risques et charges Constitutions ............................................................................................. 9115 3.971.434,19 4.422.852,13 Utilisations et reprises ............................................................................... 9116 5.814.652,97 409.404,52 Autres charges d'exploitation Impôts et taxes relatifs à l'exploitation ....................................................... 640 2.799.058,37 449.860,44 Autres ....................................................................................................... 641/8 5.172.804,95 180.268,15 Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise Nombre total à la date de clôture .............................................................. 9096 1 Nombre moyen calculé en équivalents temps plein .................................. 9097 0,3 1,4 Nombre d'heures effectivement prestées 9098 609 1.862 .................................................... 617 29.807,04 63.445,06 Frais pour l'entreprise ............................................................................... 34/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.11 RÉSULTATS FINANCIERS Codes Exercice Exercice précédent PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS Autres produits financiers Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats Subsides en capital .......................................................................... 9125 Subsides en intérêts ........................................................................ 9126 Ventilation des autres produits financiers CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES Amortissement des frais d'émission d'emprunts ...................................... 6501 261.994,74 236.168,56 ...................................... Intérêts portés à l'actif................................................................................ 6503 .......... Réductions de valeur sur actifs circulants Actées ..................................................................................................... 6510 972.190,61 Reprises .................................................................................................. 6511 838.119,04 Autres charges financières Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de 653 créances .................................................................................................. Provisions à caractère financier Dotations ................................................................................................. 6560 Utilisations et reprises .............................................................................. 6561 Ventilation des autres charges financières commissions s/ cautions, garanties, crédits ... 374.741,90 191.235,43 charges financières diverses 68.412,71 51.991,37 frais sur achats et ventes de titres 14.000,00 51.790,28 35/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.12 PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE PRODUITS NON RÉCURRENTS.................................................................. ..................................................... Produits d'exploitation non récurrents....................................................... ....................................................... Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ............................................. Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels .......................................................................................... Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................................... Autres produits d'exploitation non récurrents ........................................... Produits financiers non récurrents............................................................. .......................................................... Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ........... Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels ........................................................................................... Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ......................... Autres produits financiers non récurrents ................................................ CHARGES NON RÉCURRENTES................................................................ ....................................................... Charges d'exploitation non récurrentes..................................................... ..................................................... Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ............ Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels: dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-) Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ............................................................................................... Autres charges d'exploitation non récurrentes ......................................... Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration .................................................................... (-) Charges financières non récurrentes....................................................... ....................................................... Réductions de valeur sur immobilisations financières .............................. Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels: dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-) Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ...................... Autres charges financières non récurrentes ............................................ Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration .......................................................................... (-) Codes Exercice Exercice précédent 76 20.064.877,41 43.271.363,05 (76A) 11.219,00 15.750,00 760 7620 7630 11.219,00 15.750,00 764/8 (76B) 20.053.658,41 43.255.613,05 761 7621 7631 20.053.658,41 43.255.613,05 769 66 14.820.925,48 19.601.166,29 (66A) 578,30 474,26 660 6620 6630 578,30 474,26 664/7 6690 (66B) 14.820.347,18 19.600.692,03 661 13.926.747,67 17.920.920,82 6621 6631 893.599,51 1.679.771,21 668 6691 36/49 Nr. 0403.209.303 ATENOR C 6.13 IMPÔTS ET TAXES Codes Exercice IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT Impôts sur le résultat de l'exercice..................................................................................................... 9134 3.912,67 .................................. 9135 261.662,45 Impôts et précomptes dus ou versés ................................................................................................. Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif ................................................... 9136 257.749,78 Suppléments d'impôts estimés .......................................................................................................... 9137 Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs................................................................................................. ....................................................................................................................................... 9138 1.436,93 Suppléments d'impôts dus ou versés 9139 1.436,93 Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ................................................................................. 9140 Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé DNA 16.516.513,70 Plus-values et provisions taxables -20.064.877,41 Exercice Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice Sources de latences fiscales Latences actives ................................................................................................................................. Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..................................... Autres latences actives RDT Latences passives .............................................................................................................................. Ventilation des latences passives CodesExercice 9141 13.600.311,88 9142 13.600.311,88 30.665.564,45 9144 Codes Exercice Exercice précédent TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte A l'entreprise (déductibles) ........................................................................ 9145 4.248.183,49 4.899.981,35 Par l'entreprise .......................................................................................... 9146 5.262.373,92 5.525.498,09 Montants retenus à charge de tiers, au titre de Précompte professionnel ........................................................................... 9147 561.369,28 498.440,00 Précompte mobilier ................................................................................... 9148 2.457.020,39 2.317.063,52 37/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.14 DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Codes Exercice GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR 9149 L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ................................... Dont ................................... Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ................................................................ 9150 Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ...................................................... 9151 Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par 9153 l'entreprise ........................................................................................................................................... GARANTIES RÉELLES Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ....................................................................................... 9161 8.538.400,76 Montant de l'inscription ................................................................................................................... 9171 21.623.735,00 Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ...................................................................... 9181 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ............................................................. 9191 14.113.421,23 Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ...................................................... 9201 Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers Hypothèques Valeur comptable des immeubles grevés ....................................................................................... 9162 Montant de l'inscription ................................................................................................................... 9172 Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ...................................................................... 9182 Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ............................................................. 9192 Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ...................................................... 9202 BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS Garantie émise en vue d'une acquisition ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS MARCHÉ À TERME Marchandises achetées (à recevoir)...................................................................................................... ............................................................. Marchandises vendues (à livrer)........................................................................................................... ........................................................ Devises achetées (à recevoir)................................................................................................................. .................................................. Devises vendues (à livrer)...................................................................................................................... ............................................. CodesExercice 15.000.000,00 9213 9214 9215 9216 38/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.14 DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Exercice ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES Cautions crédits filiales 9.238.000,00 Garantie marchand de biens 3.080.800,00 Garantie Loi Breyne 6.217.000,00 Garanties liées à des cessions 6.056.190,00 Exercice MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS Description succincte Assurance de groupe souscrite chez AXA Mesures prises pour en couvrir la charge Assurance groupe CodeExercice PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà effectuées ...... 9220 Bases et méthodes de cette estimation Exercice NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats Exercice ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT Exercice NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société 39/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.14 DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN Exercice AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés) DROITS : Garanties reçues EG 3.466.290,00 40/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.15 RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION ENTREPRISES LIÉES Immobilisations financières........................................................................ ............................................... Participations ........................................................................................... Créances subordonnées .......................................................................... Autres créances ....................................................................................... Créances...................................................................................................... ......................... A plus d'un an .......................................................................................... A un an au plus ........................................................................................ Placements de trésorerie............................................................................ ................................................... Actions ..................................................................................................... Créances ................................................................................................. Dettes............................................................................................................ ................... A plus d'un an ......................................................................................... A un an au plus ....................................................................................... Garanties personnelles et réelles Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ..................................... Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise .................................. Autres engagements financiers significatifs.............................................. .............................................. Résultats financiers Produits des immobilisations financières ................................................. ................................................. Produits des actifs circulants ................................................................... ............................................................ Autres produits financiers ........................................................................ ....................................................... Charges des dettes ................................................................................. .............................................. Autres charges financières ..................................................................... .......................................................... Cessions d'actifs immobilisés Plus-values réalisées .............................................................................. ................................................. Moins-values réalisées ............................................................................ ................................................... Codes Exercice Exercice précédent (280/1) 537.940.657,89 450.347.850,90 (280) 142.481.130,96 141.620.303,52 9271 9281 395.459.526,93 308.727.547,38 9291 2.969.893,73 518.036,31 9301 21.992,50 21.992,50 9311 2.947.901,23 496.043,81 9321 9331 9341 9351 2.124.097,60 2.255.366,91 9361 2.124.097,60 2.243.366,90 9371 12.000,01 9381 9.238.000,00 10.988.000,00 9391 9401 9421 31.978.493,68 61.138.544,05 9431 9441 9461 236.017,04 498.662,57 9471 9481 20.053.658,41 43.255.613,05 9491 41/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.15 RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION ENTREPRISES ASSOCIÉES Codes Exercice Exercice précédent Immobilisations financières........................................................................................... ....................................................................................................................... 9253 Participations 9263 Créances subordonnées .......................................................................... 9273 Autres créances ...................................................................................... 9283 Créances...................................................................................................... 9293 ......................... 9303 A plus d'un an .......................................................................................... A un an au plus ....................................................................................... 9313 Dettes............................................................................................................ 9353 ................... 9363 A plus d'un an .......................................................................................... A un an au plus ....................................................................................... 9373 Garanties personnelles et réelles Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour 9383 sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées ................... Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises 9393 associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ......... Autres engagements financiers significatifs.............................................. 9403 .............................................. AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION Immobilisations financières......................................................................................... ............................................................................................................................... 9252 Participations 9262 Créances subordonnées .......................................................................... 9272 Autres créances ...................................................................................... 9282 Créances...................................................................................................... 9292 ......................... 9302 A plus d'un an .......................................................................................... A un an au plus 9312 ........................................................................................ Dettes............................................................................................................. 9352 .................. 9362 A plus d'un an .......................................................................................... A un an au plus 9372 ........................................................................................ Exercice TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société Néant 42/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.16 RELATIONS FINANCIÈRES AVEC CodesExercice LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES Créances sur les personnes précitées .................................................................................................. 9500 .............................. Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé Garanties constituées en leur faveur................................................................................................... 9501 ............................. Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur .................................................... 9502 .................................................... Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable Aux administrateurs et gérants ........................................................................................................... 9503 256.000,00 Aux anciens administrateurs et anciens gérants ................................................................................. 9504 LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS) Emoluments du (des) commissaire(s).................................................................................................. ............... Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s) Autres missions d'attestation ............................................................................................................ .......................................................... Missions de conseils fiscaux .............................................................................................................. ........................................................ Autres missions extérieures à la mission révisorale ........................................................................... ........................................................................... Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés) Autres missions d'attestation ............................................................................................................ .......................................................... Missions de conseils fiscaux .............................................................................................................. ........................................................ Autres missions extérieures à la mission révisorale ........................................................................... ........................................................................... Codes Exercice 9505 50.750,00 95061 20.950,00 95062 95063 95081 95082 95083 Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés 43/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.18.1 DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion * L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les) raison(s) suivante(s) * L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des sociétés * L'entreprise ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu'un intérêt négligeable? (article 110 du Code des sociétés) L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation* Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation **: Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être obtenus **: * Biffer la mention inutile. ** Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés. 44/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 6.19 RÈGLES D'ÉVALUATION REGLES D'EVALUATION Frais d'établissement : intégralement amortis dans l'exercice où ils sont enregistrés.

Immobilisations incorporelles : portées à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition. Les amortissements sont pratiqués sur base de la méthode linéaire aux taux fiscalement admis.

Immobilisations corporelles : portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

Les amortissements sur les immobilisations significatives sont pratiqués sur base de la méthode linéaire aux taux fiscalement admis. Les immobilisations accessoires telles que remplacement de mobilier et petit matériel de bureau sont amorties intégralement dans l'exercice d'acquisition. - Immobilisations financières : participations et autres titres en portefeuille En règle générale, nos participations restent évaluées à leur valeur d'acquisition, compte tenu des montants restant à libérer, valeur éventuellement modifiée par les réductions de valeur et ou les revalorisations opérées au cours des exercices antérieurs. Il est toutefois dérogé à cette règle si cette valeur estimée actuellement est inférieure de manière durable à la valeur déterminée comme dit ci-avant. Dans ce cas, une réduction égale à la moins-value observée est enregistrée. Une reprise de réduction de valeur est affectée lorsqu'une plus-value durable est observée sur les titres qui auront fait l'objet d'une telle réduction. La valeur estimative est fixée objectivement pour chaque titre individuellement sur base de l'un ou l'autre des éléments ci-après : valeur boursière (lorsque celle-ci est significative) ;

celle-ci est significative) ; valeur de souscription (pour les acquisitions récentes) ;

valeur de l'actif net comptable sur base du dernier bilan publié (*) ;

valeur d'indemnisation revendiquée ou prévue dans les négociations en cours lorsqu'il s'agit de titres d'entreprises zaïrianisées ;

autres informations en notre possession permettant notamment d'estimer les risques pour aléas divers ;

valeur de réalisation. Pour les participations dans les sociétés étrangères, la conversion en EUR se fait au taux de change de fin d'exercice. La méthode d'évaluation ainsi retenue pour chaque titre sera employée d'exercice en exercice, sauf si l'évolution des circonstances nous amène à opter pour une autre méthode. En ce cas, une mention spéciale en est faite dans l'annexe. Stocks :

Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente sont comptabilisés parmi les stocks. Ils sont évalués à leur coût de revient majoré tenant compte du pourcentage d'état d'avancement des travaux de fabrication ou des prestations. Ce pourcentage d'état d'avancement représente le rapport entre les coûts encourus et comptabilisés à la date de clôture et l'ensemble des coûts du projet (le budget). Ce coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directs. Il peut également inclure les coûts indirects tels que, les primes d'assurance, les taxes et charges d'urbanisme et les charges financières. Des réductions de valeur sont opérées en fonction du genre d'activités. Créances et autres débiteurs : inscrits à leur valeur d'origine

Des réductions de valeur sont opérées dans le cas où la valeur estimée de réalisation est inférieure au montant de la créance initiale ainsi que dans le cas de créances sur actifs nationalisés dont le remboursement n'a pas encore fait l'objet d'un règlement. La valorisation des litiges et garanties est établie en fonction des critères de récupération.

Valeurs disponibles : reprises à leur valeur nominale.

Dettes : reprises à leur valeur nominale. (*) Critère le plus couramment utilisé. 45/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 10 BILAN SOCIAL Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL Au cours de l'exercice Codes Total 1. Hommes 2. Femmes Nombre moyen de travailleurs Temps plein........................................................................ 1001 20,3 5,6 14,7 Temps partiel ..................................................................... 1002 2,0 2,0 Total en équivalents temps plein (ETP) ............................. 1003 22,1 5,6 16,5 Nombre d'heures effectivement prestées Temps plein........................................................................ 1011 31.406 8.719 22.687 Temps partiel ..................................................................... 1012 3.057 3.057 Total .................................................................................. 1013 34.463 8.719 25.744 Frais de personnel Temps plein........................................................................ 1021 1.854.411,90 Temps partiel ..................................................................... 1022 250.764,10 Total .................................................................................. 1023 2.105.176,00 781.937,31 1.323.238,69 Montant des avantages accordés en sus du salaire.......... 1033 26.715,70 7.110,55 19.605,15 Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes Nombre moyen de travailleurs en ETP.............................. 1003 19,0 4,7 14,3 Nombre d'heures effectivement prestées........................... 1013 29.736 8.136 21.600 Frais de personnel.............................................................. 1023 1.849.990,34 694.505,49 1.155.484,85 Montant des avantages accordés en sus du salaire.......... 1033 23.732,54 6.389,37 17.343,17 46/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 10 TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite) 3. Total en Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel équivalents temps A la date de clôture de l'exercice plein Nombre de travailleurs...................................................... 105 22 2 23,8 .................................... Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée 110 21 2 22,8 ........................................... 111 1 1,0 Contrat à durée déterminée ............................................. Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ....... 112 Contrat de remplacement ................................................ 113 Par sexe et niveau d'études Hommes ........................................................................... 120 6 6,0 de niveau primaire ..................................................... 1200 de niveau secondaire ................................................. 1201 de niveau supérieur non universitaire ........................ 1202 1 1,0 de niveau universitaire ............................................... 1203 5 5,0 Femmes ........................................................................... 121 16 2 17,8 de niveau primaire ..................................................... 1210 1 1,0 de niveau secondaire ................................................. 1211 7 2 8,8 de niveau supérieur non universitaire ........................ 1212 6 6,0 de niveau universitaire ............................................... 1213 2 2,0 Par catégorie professionnelle Personnel de direction ........................................................ 130 Employés ............................................................................ 134 22 2 23,8 Ouvriers .............................................................................. 132 Autres ............................................................................... 133 PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE 2. Personnes mises Au cours de l'exercice Codes 1. Personnel à la disposition de intérimaire l'entreprise Nombre moyen de personnes...........................................................................................occupées .......................................................................................... 150 0,3 Nombre d'heures effectivement prestées .......................................................................................... 151 609 Frais pour l'entreprise 152 29.807,04 .. 47/49 ....... ....... N° 0403.209.303 ATENOR C 10 TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE ENTRÉES Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée ............................................. Contrat à durée déterminée ................................................ Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ......... Contrat de remplacement .................................................. Codes 3. Total en 1. Temps plein 2. Temps partiel équivalents temps plein 205 7 7,0 210 5 5,0 211 2 2,0 212 213 SORTIES Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice Par type de contrat de travail Contrat à durée indéterminée .............................................. Contrat à durée déterminée ................................................ Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .......... Contrat de remplacement ................................................... Par motif de fin de contrat Pension .............................................................................. Chômage avec complément d'entreprise ............................. Licenciement ..................................................................... Autre motif ........................................................................ Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants .......................... Codes 3. Total en 1. Temps plein 2. Temps partiel équivalents temps plein 305 3 3,0 310 2 2,0 311 1 1,0 312 313 340 341 342 2 2,0 343 1 1,0 350 48/49 N° 0403.209.303 ATENOR C 10 RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE Initiatives en matière de formation professionnelle continue à Codes Hommes Codes Femmes caractère formel à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5801 5811 Nombre d'heures de formation suivies ......................................................... 5802 5812 Coût net pour l'entreprise .............................................................................. 5803 5813 dont coût brut directement lié aux formations ........................................ 58031 58131 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ................ 58032 58132 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ....... 58033 58133 Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5821 5831 Nombre d'heures de formation suivies ......................................................... 5822 5832 Coût net pour l'entreprise .............................................................................. 5823 5833 Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur Nombre de travailleurs concernés ................................................................ 5841 5851 Nombre d'heures de formation suivies ......................................................... 5842 5852 Coût net pour l'entreprise .............................................................................. 5843 5853 49/49 La Sté Atenor SA a publié ce contenu, le 23 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

