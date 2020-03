ATENOR : lance un concours pour la dernière phase de CITY DOX

Communiqué de presse

ATENOR LANCE UN CONCOURS POUR LA DERNIERE PHASE DE CITY DOX

La Hulpe, le 11 mars 2020

Après une première phase déjà réalisée, une deuxième en phase de construction et une troisième dont le concours s'est clôturé avec succès l'été dernier, ATENOR lance un appel pour la dernière phase de son projet CITY DOX à Biestebroeck. Il s'agira cette fois-ci de présenter une étude architecturale et fonctionnelle détaillée pour un ilot mixte combinant une école secondaire supérieure, des commerces, et des logements.

La parcelle est située en ZEMU et est inscrite dans le périmètre du Plan Canal et du PPAS Biestebroeck. Elle fait également l'objet d'un permis de lotir et d'une demande de permis d'urbanisme pour la réalisation de l'ensemble des espaces publics du site. Pour cette dernière pièce du puzzle, la question est complexe et multidimensionnelle, elle demande une réponse spécifique et innovante.

Il s'agit d'un marché se divisant en une tranche ferme (lot7.1) et une tranche conditionnelle (lot7.2) portant sur la réalisation d'une école. Cependant, afin d'assurer la cohérence urbanistique et architecturale, de permettre la mutualisation et la cohabitation des programmes entres eux, nous insistons sur l'importance d'une conception commune des deux lots. Une attention particulière sera portée sur l'exemplarité en matière de durabilité. Le projet devra être envisagé dans une perspective de mutualisation et de réversibilité.

Dans un souci de qualité et d'excellence architecturale, ATENOR souhaite désigner un bureau d'architectes, ou un groupement de bureaux d'architectes pour une mission complète d'architecture en vue de la réalisation du lot 7.1.

Le Bouwmeester maître architecte accompagne le projet et assistera au comité d'avis pour la sélection et l'attribution du marché.

Idéalement situé en entrée de ville, le long du Canal, le développement du nouveau quartier CITY DOX s'étend sur près de 5 ha. CITY DOX vise à favoriser les conditions du vivre-ensemble grâce à une combinaison optimale des fonctions et un équilibre entre les espaces privés, collectifs et publics.

Cette évolution s'inscrit pleinement dans la volonté de la Région de faire de la zone du canal un lieu de vie et de travail convivial et durable.

Confiant dans le potentiel de ce quartier et fidèle à ses valeurs, ATENOR entend faire de CITY DOX un quartier de grande qualité architecturale dans le respect de l'environnement. Ce quartier précurseur comptera au total environ 155.000 m² de développement, où tout a été pensé pour faciliter les échanges, la convivialité et la qualité de vie : mobilité douce, voitures partagées, gestion intelligente des déchets, plaine de jeux, potager urbain, jardins collectifs et parc public.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de